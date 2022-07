Nuova Fiat Panda o B-SUV: quale arriverà prima?

Nuova Fiat Panda e il futuro B-SUV, che per il momento non ha ancora un nome ufficiale, saranno i prossimi due modelli che arricchiranno la gamma di Fiat, non considerando la nuova Fiat Topolino che arriverà il prossimo anno ma che essendo un quadriciclo elettrico non può essere considerata una vettura vera e propria.

Nuova Fiat Panda sarà presentata prima o dopo il B-SUV che sarà prodotto a Tychy?

Quello che nelle ultime settimane in molti si stanno domandando è se arriverà prima la nuova Fiat Panda o il futuro Fiat B-SUV. Se nei mesi scorsi si era parlato tanto del futuro B-SUV che al momento però non ha ancora un nome certo, nelle ultime settimane sembra avere guadagnato terreno la nuova Panda della quale abbiamo saputo di recente che arriverà abbastanza presto secondo quanto dichiarato dal numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois nel corso di una intervista.

Quello che sappiamo con certezza è che a Tychy prima di Fiat B-SUV dovrebbe debuttare il nuovo modello compatto di Jeep la cui produzione dovrebbe iniziare tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023. Per quanto riguarda il SUV compatto di Fiat che qualcuno ipotizza si possa anche chiamare Fiat Uno o Fiat Uno Cross non c’è ancora una data esatta. Qualcuno aveva ipotizzato la fine del 2023 ma a questo punto non possiamo escludere nemmeno l’inizio del 2024.

Il 2024 dovrebbe essere proprio l’anno di lancio della nuova Fiat Panda che forse sarà prodotta in Serbia a Kragujevac. Anche qui dobbiamo usare il condizionale in quanto non vi sono notizie ufficiali. L’unica cosa certa è che in quella fabbrica da metà del 2024 sarà costruita una nuova auto elettrica di Fiat. Tutto fa pensare che si possa trattare proprio della futura generazione di Panda della quale nei mesi scorsi si era detto che non sarebbe stata prodotta più nel nostro paese ma nell’est dell’Europa.

Dunque potrebbe anche essere che alla fine Fiat decida di presentare le due auto insieme oppure nell’arco di sei mesi. Ricordiamo che al momento della nuova Fiat Panda non vi è stato alcun avvistamento mentre diversi mesi fa era stato avvistato il muletto camuffato del futuro B-SUV di Fiat con una carrozzeria che ricordava quella di un celebre modello di Opel.

Questi due modelli sono considerati come fondamentali per la crescita e il futuro del marchio Fiat. Ricordiamo infatti che il gruppo Stellantis ha intenzione di trasformare la casa automobilistica di Torino in una sorta di Tesla del popolo. In futuro Fiat venderà auto elettriche low cost in maniera da avvicinare alla mobilità elettrica tutte le fasce della popolazione.

Questo avverrà proprio grazie alla futura famiglia di Panda di cui faranno parte entrambi questi modelli. Inoltre con essi la casa italiana inaugurerà un nuovo linguaggio di design che poi ritroveremo in tutti i futuri modelli e che dovrebbe fare riferimento proprio allo stile della concept Centoventi mostrata per la prima volta in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2019 evento che si è tenuto nel mese di marzo di quell’anno.

Sicuramente su queste due auto arriveranno nuovi importanti aggiornamenti nei prossimi mesi sicuramente prima della fine di questo 2022 che si preannuncia come un anno ricco di novità e di notizie per la principale casa automobilistica italiana.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada e Toro: in arrivo importante aggiornamento meccanico per i due pickup della principale casa automobilistica italiana in Brasile