Fiat Strada e Toro: in arrivo importante aggiornamento meccanico

Fiat sta vivendo un ottimo presente nella regione, con la berlina Cronos leader in Argentina e diversi prodotti tra i best seller in Brasile come Argo, Pulse e Fiat Strada. Per continuare a rimanere a quel livello e non lasciare spazio ai suoi rivali per avvicinarsi, la principale casa automobilistica italiana sta già pianificando nuovi aggiornamenti per gran parte della sua gamma.

Ecco le novità previste per la gamma di motori di Fiat Strada e Toro

Oltre al restyling per Fiat Argo e Cronos e alla possibile incorporazione del motore 1.0 turbo che ha debuttato nel B-SUV, questo motore sarà aggiunto anche a Fiat Strada, mentre la Toro farà debuttare un nuovo motore turbodiesel Multijet.

Lo anticipa il magazine brasiliano Quatro Rodas, che ha fornito maggiori dettagli al riguardo: dopo l’arrivo di Fiat Strada Ranch, il piccolo pick-up aggiungerà una nuova variante top di gamma che sarà motorizzata con il Firefly 1.0 turbo da 128 cavalli, accoppiato al cambio CVT. Allo stesso modo, riceverà anche regolazioni specifiche delle sospensioni, dei freni e della direzione per adattarlo alla maggiore potenza ed eventualmente ad alcuni equipaggiamenti in più.

In questo modo, la sorella minore della Fiat Toro avrà finalmente un’opzione più prestazionale rispetto all’attuale Firefly 1.3 da 99 CV. Certo, per l’arrivo di questa nuova variante dovremo aspettare ancora un po’: andrebbe sul mercato solo nel 2024.

Fiat Strada non sarà l’unica a ricevere novità nelle sue meccaniche. Sempre secondo le informazioni di Quatro Rodas, anche il pickup Fiat Toro si prepara a ricevere un nuovo motore. Nonostante l’attuale Multijet 2.0 sia risultato una buona scelta in considerazione delle dimensioni e le prestazioni del pick-up compatto, l’entrata in vigore di normative sulle emissioni più stringenti farebbe sì che il marchio italiano introduca per la Toro un nuovo motore che sicuramente verrà utilizzato anche in seguito da altri prodotti Stellantis, come la Jeep Compass o il Commander.

In questo caso si tratterebbe del Multijet 2.2 con una potenza prossima ai 200 CV e una coppia di 45 kgm, valori simili a quelli dei pick up medi e che allo stesso tempo aprirebbero la strada alla RAM media attesa camion che sarebbe stato sviluppato sulla stessa piattaforma Small Wide 4 × 4 del Toro.

Questo rinnovamento meccanico e il costante aggiornamento dei propri prodotti sarà il passo precedente a novità ancora più importanti: nel 2025 verrà introdotta nel continente latino amercano la nuova piattaforma STLA su cui verranno sviluppati i veicoli di tutti i marchi del gruppo.

