Due Ferrari sul podio della 6 Ore di Monza

Una meritata potenziale vittoria per Miguel Molina e Antonio Fuoco è svanita negli ultimi secondi di un’intensa 6 Ore di Monza, quarto round del FIA World Endurance Championship, costretti a fare rifornimento a due giri dalla fine.

È stata una gara che ha comunque visto la coppia sul podio insieme ai compagni di squadra Alessandro Pier Guidi e James Calado, terzo al traguardo e nuovi leader in classifica. Nella classe LMGTE Am, storico podio per Iron Dames Bovy-Gatting-Frey, il primo mondiale per un equipaggio tutto al femminile.

Ferrari: due 488 GTE terminano la 6 Ore di Monza sul podio

Le Ferrari hanno guidato per tutta la corsa di sei ore a cui era presente anche l’amministratore delegato di Ferrari Benedetto Vigna. Scattate dalla pole position, le Ferrari 488 GTE di Pier Guidi e Calado hanno occupato la prima posizione fino a un’ora e mezza dal termine quando, a causa di un’infrazione durante un pit stop, sono state costrette a effettuare uno stop&go di cinque secondi.

La leadership della gara a quel punto è passata ai secondi classificati dei compagni di squadra Antonio Fuoco e Miguel Molina. I piloti italiano e spagnolo, che hanno prodotto una prestazione eccezionale, stavano gestendo un margine di cinque secondi sulla Corvette di Nick Tandy e Tommy Milner – gli eventuali vincitori della gara – fino a quando entrambe le vetture da corsa hanno dovuto rientrare ai box per un rifornimento di carburante solo due giri prima della bandiera a scacchi.

La 488 GTE n°52 di AF Corse è arrivata seconda, a 19″4 dal duo anglo-americano, mentre la n°51 è arrivata terza, a 28″2 dai compagni di squadra. I due campioni del mondo salgono in vetta alla classifica mondiale piloti con un punto di vantaggio su Gianmaria Bruni, quinto insieme a Frédéric Makowiecki, che ha sostituito Richard Lietz per questo quarto round del campionato.

Storico podio al Tempio della Velocità ​​per le Iron Dames che hanno portato a casa la 488 GTE al secondo posto al termine di una gara che l’equipaggio aveva condotto per molte ore. Sarah Bovy, che ieri ha realizzato una fantastica pole position, Michelle Gatting e Rahel Frey si sono dati battaglia con la Porsche Dempsey – Proton Racing di Ried-Priaulx-Tincknell, superando per primi la bandiera a scacchi.

Il risultato ottenuto a Monza è il migliore da quando hanno debuttato come unica squadra femminile della serie. Quarto posto per i compagni di squadra di Iron Lynx Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni e Giancarlo Fisichella, davanti alla Ferrari di Spirit of Race di Pierre Ragues, Franck Dezoteux e Gabriel Aubry.

Settimo e nono posto finale per le Ferrari 488 GTE di AF Corse, che sono state comunque protagoniste nonostante i contatti in gara che hanno ostacolato ogni tentativo di battaglia tra i primi. Il campionato del mondo di endurance si prenderà ora una breve pausa estiva prima di tornare in pista, dal 9 all’11 settembre, in Giappone per la 6 Ore di Fuji.