Jeep Wrangler vs. Ford Bronco Raptor: sfida tra i re d’America [VIDEO]

Viviamo in un’epoca storica dove le auto elettriche vengono sempre più prese in considerazione. Non lo scenario ideale per i fuoristrada selvaggi, a potenza elevata e di cilindrata superiore. Eppure, ci sono marchi in grado di conservare l’appeal della relativa gamma di 4×4. In tempi recenti, sia la Jeep sia la Ford hanno rilasciato due versioni accattivante e divertenti dei propri modelli più iconici. Nello specifico, parliamo della Jeep Wrangler Rubicon 392 e della Ford Bronco Raptor. Il marchio del gruppo Stellantis ha affrontato la rivale dell’Ovale Blu su strada per stabilire chi fosse il re d’America delle 4×4 a vocazione sportiva.

Jeep Wrangler Rubicon 392 contro Ford Bronco Raptor: esito schiacciante

Morsi dalla curiosità di scoprire quale dei due veicoli fosse il numero uno in termini prestazionali, gli addetti di The Fast Lane Car hanno organizzato un testa a testa nel loro caratteristico circuito. Per ospitare uno scontro di tale portata scegliere la cornice delle migliori occasioni era d’obbligo. Ai nastri di partenza la Jeep Wrangler Rubicon si è presentata mossa da un motore Hemi V8 da 6,4 completamente aspirato da 470 cavalli.

Al suo fianco, la Ford Bronco Raptor non raggiungi simili soglie, presentando un biturbo V6 da 3,0 litri da 418 cavalli, sebbene il suo collaudo da parte di Ford Performance la renda un degno membro della famiglia Raptor, alla pari della F-150 Raptor e del Ranger Raptor. Ospite speciale dell’evento un Bronco V6 First Edition per confrontare le differenze rispetto alla nuova Ford Predator. Così, con tali ingredienti, si è dato il via alle danze per stabilire il leader.

La pista d’alta quota permette di compensare oltretutto il gap tra i veicoli con propulsore aspirato e quelli con tanto di turbo. Nonostante le sfidanti siano entrambe di ottima qualità, la battaglia è a senso unico. Difatti, la Wrangler vince e convince, senza nemmeno dare l’impressione di aver dovuto dare fondo a tutte le sue risorse. Perché il divario era troppo netto, malgrado le credenziali lasciassero immaginare un esito abbastanza incerto. Invece, il dominio è stato netto e incontrovertibile. Tuttavia, bisogna ammettere che non si trattava dell’habitat ideale per i due esemplare, concepiti su misura per divertirsi nei sentieri off-road.