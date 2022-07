Jeep: una full electric in ogni suo segmento dal 2025

Leader nell’elettrificato e capace quest’anno di consolidare il comando tra i veicoli alla spina. Della transizione ecologica Jeep ha saputo trarne ampiamente vantaggio, attraverso un portafoglio prodotti che, prima con il 4xe e quindi con l’e-Hybrid, ha saputo conquistare il primato nel comparto B e C tra i LEV, proponendo Compass e Renegade. Il brand ha avuto la capacità proporre una gamma a basse emissioni senza far rimpiangere in nessun modo gli esemplari termici. In attesa dello sbarco della prima Jeep full electric, il Senior Brand Manager della divisione italiana del Costruttore, Marco Pigozzi, ha tirato le somme sulle performance commerciali.

Jeep: una proposta a trazione 100 per cento elettrica per ciascun segmento

Il primo semestre del 2022 – ha dichiarato Pigozzi a FormulaPassion – è stato da incorniciare per Jeep, giunto al culmine di un percorso avviato nel 2020. Prima con Compass e Renegade in salsa 4xe, dunque con Wranger e infine con l’e-Hybrid, l’ibrido leggero della compagnia a 48 Volt. Adesso si sentono di aver messo a segno notevoli risultati, orgogliosi di essere al vertice dei veicoli ricaricabili con Renegade. Tra plug-in ed elettriche hanno conseguito quasi un quinto della quota mercato. Hanno raddoppiato il valore rispetto al 2021. Ad oggi circa il 20 per cento dei mezzi alla spina è targata Jeep. Insomma, la strategia applicata sta dando a pieno i suoi frutti.

La tecnologia 4xe adottata prima su Renegade e Compass e poi su Wrangler con una specifica impostazione è stata sviluppata allo scopo di trasmettere l’essenza di una Jeep. Il 4xe è il 4×4 dell’azienda. Hanno desiderato capitalizzare il know-how accumulato in oltre otto decenni di storia di performance in fuoristrada portandolo nel futuro, a suon di prestazioni sotto certi versi perfino superiori delle varianti termiche di riferimento.

Nel 2023 – ha proseguito Pigozzi – introdurranno la prima Jeep full electric. Non stanno più nella pelle all’idea di completare il processo di elettrificazione. Hanno aperto le danze con il plug-in hybrid, a marzo 2022 si sono evoluti con l’e-Hybrid e adesso attendono l’inizio del prossimo anno per avere il primo modello full electric. Una gamma con ogni livello di elettrificazione che nel 2025 farà un passo ulteriore, mirando ad avere un EV in ciascuno dei segmenti coperti.