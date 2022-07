Nuova Lancia Ypsilon: un nuovo render ipotizza il suo aspetto

Nuova Lancia Ypsilon è una delle auto che stuzzica maggiormente la fantasia di appassionati e addetti ai lavori per quanto concerne i futuri modelli di Stellantis che nei prossimi anni cambieranno il volto dei 14 brand che fanno parte del produttore. Il fatto che questa auto sia al centro dei pensieri di molti lo dimostrano i numerosi render apparsi sul web che provano ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente diventerà realtà.

Un render prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Lancia Ypsilon

Uno dei ultimi casi, se non addirittura l’ultimo in assoluto è quello dell’archittetto e designer Tommaso D’Amico il quale non nuovo a questi exploit nelle scorse ore ha presentato un video render di un concept da lui definito come Nuova Lancia Ypsilon Elefantino blu.

Qui la vettura viene immaginata con un aspetto grintoso e sportivo anche se ovviamente con molti punti di contatto con il modello attuale. L’autore del render immagina inoltre che un simile modello potrebbe avere come motore il noto 1.0 T3 120 CV FWD benzina di Fiat 500X.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon debutterà nel primo trimestre del 2024 in Italia e poi successivamente in Europa riportando il marchio piemontese fuori dai confini italiani dopo molto tempo. I primi paesi al di fuori del nostro a ricevere questa auto saranno Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio.

La vettura sorgerà su piattaforma STLA Small e avrà subito una versione completamente elettrica che non sarà l’unica. Infatti fino al 2028 questa sarà accompagnata anche da versioni con motore a combustione. Forse entro fine anno potrebbero arrivare i primi indizi su come questa auto sarà quando finalmente farà il suo debutto.

