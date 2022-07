Nuova Lancia Ypsilon: queste al momento sono le certezze

Nuova Lancia Ypsilon è una delle grandi novità attese per quanto riguarda il gruppo Stellantis nei prossimi anni. A proposito di questo modello ancora non sono state confermate tantissime cose. Tuttavia alcune certezze già le abbiamo. La prima è che l’auto debutterà nel 2024. Il primo paese a ricevere la futura generazione di Ypsilon sarà l’Italia dove l’auto sarà lanciata nel corso del primo trimestre del 2024. Poi toccherà a Germania, Francia, Spagna, Olanda e Belgio. Infatti con questa auto Lancia tornerà in Europa.

Ecco quali sono finora le certezze relative alla nuova Lancia Ypsilon

La seconda certezza è che l’auto sarà più lunga arrivando a sfiorare i 4 metri pur mantenendo l’aspetto di una hatchback di segmento B. La vettura subirà una profonda trasformazione nel design adottando quella che sarà la nuova immagine del brand e cercando di allargare la platea dei potenziali clienti cercando di smarcarsi dall’immagine di auto adatta alle donne e puntando con una maggiore dose di eleganza, sportività e tecnologia anche ad un pubblico di uomini e di giovani.

Altra cosa sicura è che l’auto avrà fin da subito una versione elettrica al 100 per cento. Questa però fino al 2028 non sarà l’unica ma sarà affiancata anche da versioni benzina e ibride. La vettura subirà una profonda trasformazione anche al suo interno diventando decisamente più premium rispetto al modello attuale con l’adozione di materiali di alto livello e la collaborazione con aziende di interior design italiane.

Il Sistema SALA permetterà a tutti di utilizzare la tecnologia di bordo in maniera facile e intuitiva. L’auto avrà una nuova calandra e un nuovo logo che poi ritroveremo in tutte le future auto di Lancia. Infine per quanto riguarda la piattaforma sarà la CMP o la STLA Small.

