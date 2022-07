Maserati Ghibli Trofeo: 630 CV e 820 Nm grazie a Mariani

Mai accontentarsi. Naturalmente, il motto vale anche per esemplari dalla bellezza abbagliante come la Maserati Ghibli Trofeo. Sebbene il modello di base fosse già un vero e proprio spettacolo, la Casa automobilistica del Tridente ha deciso di alzare l’asticella. Pur senza tradirne lo spirito originale, fin dal primo sguardo emergono delle significative differenze rispetto alla concezione standard. Perché oltre al nobile look con le tipiche linee italiane, cattura l’attenzione il motore V8 collocato sotto il lungo cofano, che promette divertimento con i suoi brillanti 580 CV e 730 Nm di coppia motrice massima. Lo staff di mariani Car-Styling era però convinto vi fossero ancora dei margini di miglioramento. E, a conti fatti, aveva ragione. Attraverso il lavoro compiuto dagli specialisti di Kalletal, il bolide prende il volo.

Maserati Ghibli Trofeo: ancora più performante, ancora più cattiva. La versione di mariani Car-Styling tocca i 630 CV e 820 Nm di coppia

Il programma di tuning di Mariani non include esclusivamente modifiche per il V8 biturbo da 3,8 litri, bensì vi sono pure sistemi di scarico sportivi con funzione flap, telaio e cerchi chic per la berlina sportiva. La società ha conferito alla Maserati Ghibli Trofeo, già in grado di raggiungere una velocità massima di 326 km/h, un sistema di scarico sportivo realizzato a mano con il solito sound grintoso, marchio di fabbrica della factory.

Laddove lo si desideri è poi possibile installare pure qualsiasi terminale di scarico. L’impegno profuso mira a esaltare l’esperienza di guida e un look aggressivo con una sospensione sportiva H&R e dei distanziali. Il telaio si abbassa di circo 30 mm senza ostacolare la regolazione adattiva degli ammortizzatori.

Inoltre, si sono montati nuovi cerchi. Adatti alla variante Trofeo, sono combinati con le ruote forgiate multi-pezzo e monopezzo adatte alla carrozzeria. I valori prestazionali salgono a 630 cavalli e 820 Nm di coppia motrice massima. Soprattutto in sinergia con lo scarico sportivo ottimizzato per le performance, l’esemplare presentato garantisce un’esperienza al volante da brividi. Già le basi erano eccellenti e grazie ai ritocchi apportati da mariani Car-Styling la vettura rafforza il carattere. Per vedere il bolide in azione vi rimandiamo al video qui sotto.