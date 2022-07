Chrysler Pacifica: brutte notizie da Stellantis

Stellantis fermerà la produzione la prossima settimana presso lo stabilimento di Windsor Assembly, dove produce il minivan Chrysler Pacifica, secondo il sindacato che rappresenta i lavoratori lì. Lo stabilimento dell’Ontario, che dà lavoro a quasi 4.300 persone, sarà inattivo, ha scritto Unifor Local 444 su Facebook, anche se non è stato specificato un motivo. L’impianto si è fermato questa settimana per il suo arresto estivo annuale, generalmente utilizzato per manutenzione e aggiornamenti per un nuovo anno modello.

Stellantis: stop alla produzione di Chrysler Pacifica a Windsor in settimana prossima

Stellantis non ha comunicato se altri stabilimenti in Nord America subiranno tempi di inattività la prossima settimana. “Stellantis continua a lavorare a stretto contatto con i nostri fornitori per mitigare gli impatti sulla produzione causati dai vari problemi della catena di approvvigionamento che il nostro settore deve affrontare”, ha affermato la portavoce Ann Marie Fortunate in una nota. “Poiché la situazione continua a essere molto fluida, stiamo apportando gli adeguamenti della produzione necessari per ridurre al minimo l’impatto aggiuntivo sulla produzione”.

La società ha confermato le fermate estive per altri impianti. Sempre a luglio, lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere nell’Illinois che produce il crossover Jeep Cherokee sarà inattivo la settimana del 18 luglio. Il complesso di assemblaggio di Toledo in Ohio, sede del SUV Jeep Wrangler e del pickup Gladiator, si fermerà la settimana del 25 luglio.

Ad agosto, lo stabilimento di assemblaggio di Toluca in Messico interromperà la produzione della Jeep Compass per la settimana dell’8 agosto. Lo stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights, che produce il Ram 1500, sarà interrotto la settimana del 22 agosto. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi giorni da Stellantis per quanto riguarda la produzione di Chrysler Pacifica a Windsor.

