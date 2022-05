Chrysler Pacifica Hybrid conquista altri due riconoscimenti importanti

La Chrysler Pacifica Hybrid 2022 ha ottenuto numerose vittorie all’Auto Roundup della Texas Automotive Writers Association (TAWA), tenutosi dal 25 al 26 aprile al Texas Motor Speedway di Fort Worth. Il famoso minivan ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Family Vehicle of Texas per il sesto anno consecutivo, oltre a vincere il premio Green Vehicle of Texas.

La Pacifica è il minivan più premiato negli ultimi sei anni poiché ha raccolto più di 170 riconoscimenti dal suo lancio, tra cui una valutazione Top Safety Pick+ dell’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Chrysler Pacifica Hybrid: è stata premiata in Texas con due importanti riconoscimenti

Chris Feuell, CEO di Chrysler, ha detto che il brand è orgoglioso di festeggiare un fantastico sesto premio consecutivo come Family Vehicle of Texas per la Chrysler Pacifica, così come gli onori per la Pacifica Hybrid come Green Vehicle of Texas. La Texas Automotive Writers Association è una delle organizzazioni di stampa automobilistiche più rispettate, il che rende particolarmente significativo il riconoscimento per la Pacifica al recente TAWA Auto Roundup.

Teia Collier, presidente della TAWA, si è congratulato con il brand americano per aver ottenuto numerosi riconoscimenti al TAWA Auto Roundup 2022. La concorrenza è stata agguerrita nel segmento dei minivan, con la Chrysler Pacifica che ha mantenuto la sua serie di vittorie come Family Vehicle of Texas, oltre a raccogliere premi in una varietà di categorie, tra cui il miglior minivan.

Oltre al Family Vehicle of Texas, la Pacifica Hybrid è stata riconosciuta come il Green Vehicle of Texas. È la prima e ancora l’unica ibrida plug-in del segmento che propone un’autonomia completamente elettrica di oltre 48 km e una complessiva di oltre 800 km.

La Chrysler Pacifica Hybrid 2022 ha anche ottenuto i premi per il miglior minivan, il miglior interni e il miglior lungometraggio. La Pacifica Hybrid Pinnacle offre gli interni più lussuosi della sua categoria ed è ricca di dotazioni e caratteristiche premium, tra cui sedili in pelle Nappa Caramel con fianchi trapuntati e inserti dei sedili/schienali traforati su tutte e tre le file, ampi sedili singoli nella seconda fila con un set unico di due cuscini comfort lombari mobili e un’ampia console con ripostiglio a doppio livello.

Le nuove caratteristiche degli interni della Pacifica 2022 includono Amazon Fire TV, che consente ai passeggeri di guardare video in streaming, giocare, ascoltare musica, ottenere informazioni e guardare i programmi scaricati sul sistema Uconnect Theatre, oltre a una nuova funzione di promemoria del sedile posteriore che riconosce quando è in coda.

Le portiere vengono aperte e chiuse prima dell’avvio dell’accensione e avvisa il conducente con un segnale acustico e un messaggio sul quadro strumenti al termine del viaggio per controllare i sedili posteriori.