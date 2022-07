Peugeot 9X8: oggi il debutto alla 6 Ore di Monza

La nuova Peugeot 9X8 debutta oggi nel Campionato del Mondo Endurance, con la 6 Ore di Monza come prima sfida. Un atteso ritorno quello del marchio francese in una categoria alquanto competitiva, in cui punta a ribadire la sua storica vocazione all’innovazione.

Il 10 luglio, l’attenzione di tutto il pubblico sarà puntata sull’audace ambizione della 9X8: un’hypercar che da tempo sta facendo tanto parlare di sé per le sue coraggiose soluzioni tecnologiche, prima fra tutte l’assenza dello spoiler posteriore.

Peugeot 9X8: la nuova hypercar è pronta al debutto a Monza

Monza si tingerà dei colori Peugeot ed accoglierà la prima uscita assoluta della nuova Peugeot 408 che farà un giro inaugurale della pista poco prima dell’inizio della gara, scortata da tre 308 che riprodurranno la bandiera italiana.

Il pubblico che accorrerà a Monza potrà anche visitare la Fan Zone, ove si potrà interagire con il brand, incontrare i piloti durante alcune sessioni di autografi, acquistare il merchandising ufficiale di Peugeot Sport e vedere dal vivo alcuni modelli della gamma elettrificata con livrea 9X8.

Proprio a Monza, un anno fa Peugeot svelava, dal vivo in anteprima mondiale, il nuovo volto di un’ambizione sportiva fortemente innovativa ed audace. In quell’occasione è stata svelato anche il prototipo della vettura da competizione che avrebbe segnato il ritorno di Peugeot nel campionato del mondo di durata.

L’Italia in questo 2022 torna ad essere lo scenario prescelto per il debutto in gara della versione definitiva della Peugeot 9X8, ribadendo così l’importanza del nostro paese nel mondo Peugeot, secondo assoluto dopo la Francia.

Un’hypercar alla cui progettazione hanno lavorato sia Peugeot Sport che il Centro Stile Peugeot, con l’obiettivo di realizzare un’auto competitiva e dalla forte caratterizzazione estetica funzionale alla performance, ma in grado di declinare i valori del marchio francese: fascino, emozione ed eccellenza.

Da allora ha fatto parlare moltissimo di sé, grazie anche all’assenza dello spoiler posteriore, ritenuto da tutti imprescindibile in un’auto da corsa, oltre che per il suo stile unico nel mondo delle corse. Non è quindi un caso che abbia conquistato il ruolo da protagonista del poster ufficiale della 6 Ore di Monza 2022.

Meno evidente, eppure altrettanto importante, la tecnologia propulsiva della nuova 9X8, improntata alla neo-performance in nome di una efficienza che poggia su powertrain ibrido a quattro ruote motrici.

In tale ambito, la casa del Leone punta a dimostrare il suo know-how tecnologico votato anche all’ottimale gestione dell’energia dell’auto, fondamentale in una competizione come il mondiale endurance. Un impegno che permetterà a Peugeot di testare soluzioni tecnologiche che potranno poi essere declinate sulle vetture di serie, già oggi elettrificate sul 90% della gamma stradale.

Peugeot ha organizzato diverse attività per intrattenere il pubblico

Per il weekend di gara monzese, il brand di Stellantis ha ideato differenti attività con cui coinvolgere il pubblico, ad iniziare dalla Peugeot Fan Zone con tre vetture a basse emissioni dotate di una livrea speciale ispirata alla 9X8.

Saranno infatti presenti una e-2X8, una 3X8 Hybrid e una 5X8 PSE (Peugeot Sport Engineered), fiore all’occhiello della gamma che declina nel mondo delle auto di serie il concetto di neo-performance. Tutte adottano la grafica dell’auto al suo debutto nel mondiale endurance.

Sulla Fan Zone, sarà anche possibile acquistare l’esclusivo e nuovo merchandising di Peugeot Sport ispirato al debutto nel mondiale endurance 2022. In alcuni momenti del weekend, sono previste sessioni di incontro col pubblico durante le quali i sei piloti ufficiali del team Peugeot TotalEnergies, che correranno con le due 9X8 schierate per la gara italiana, saranno disponibili per autografi e selfie. Non mancherà, infine, l’opportunità di ricevere gadget Peugeot, distribuiti ai numerosi tifosi previsti nel weekend di gara.

Paul Di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes, James Rossiter e Jean-Eric Vergne sono i sei piloti ufficiali che guideranno le Peugeot 9X8 n°93 e 9X8 n°94 e daranno un volto alla sfida che accenderà la passione del prestigioso Autodromo di Monza.

Peugeot coglierà l’occasione anche per coinvolgere giornalisti e dealer della rete su questo ambizioso ritorno all’endurance. L’appuntamento internazionale di Monza rappresenta l’opportunità per vedere da vicino la sfida lanciata da Peugeot ai tanti prestigiosi concorrenti di competizione leggendaria come il campionato mondiale endurance.

Oggi, alle 15:30, si svolgeranno le prove libere. Domani, alle 09:00 e alle 13:30, si svolgeranno altre prove libere. Alle 17:50, invece, si terranno le qualifiche. Domenica, la gara inizierà alle 12:00, ma sarà anticipata dalla parata di tre nuove Peugeot 308 e dalla nuova 408 che compirà un giro di pista inaugurale. Alla guida i più alti rappresentanti della casa del Leone, tra cui Linda Jackson (CEO), Jean Marc Finot (direttore di Stellantis Motorsport) e Stefano Accorsi (brand ambassador).