Stellantis celebra oggi importante anniversario

Stellantis, gruppo che come sappiamo comprende marchi importanti quali Alfa Romeo, Citröen, Fiat e Opel, celebra oggi il 60° anniversario del Centro di Produzione di Mangualde in Portogallo. Le celebrazioni si svolgono presso la sede della fabbrica, a Quinta do Bacelo, a Mangualde, e prevedono la partecipazione del CEO di Stellantis Carlos Tavares.

La società ha aggiunto che durante l’evento saranno annunciati i nuovi progetti della società. Stellantis ha recentemente annunciato che riadatterà due impianti di assemblaggio di automobili per poter produrre versioni completamente elettriche dei suoi modelli.

L’investimento sarà effettuato in due unità in Ontario in Canada, che rappresenterà un investimento di 2,6 miliardi di euro. Questo investimento è incluso nell’impegno globale del costruttore di stanziare 33 miliardi di euro per progetti di elettrificazione e iniziative correlate. L’azienda punta anche ad aggiungere un laboratorio di batterie al suo centro di ricerca e sviluppo con sede in Ontario, creando 650 nuovi posti di lavoro.

I lavori di conversione inizieranno nel 2023 e gli stabilimenti ristrutturati dovrebbero essere operativi entro il 2025. Con questi investimenti, Stellantis prevede di vendere 5 milioni di veicoli elettrici all’anno entro il 2030, mentre avanza per competere nel mercato dei veicoli elettrici attualmente dominato da Tesla.

Segnaliamo che oggi a Mangualde presso lo stabilimento del gruppo automobilistico, oltre al CEO Carlos Tavares sarà presente anche il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, che quindi celebrerà i 60 anni della fabbrica Citroen di Mangualde.

Ricordiamo che in questa fabbrica Stellantis produce Citroën Berlingo, Peugeot Partner/Rifter, Opel Combo/Combo Life e Vauxhall Combo in collaborazione con lo stabilimento di Vigo.

Lo stabilimento è stato fondato nel 1962 ed è entrato in funzione nel 1964 con la produzione di Citroën 2CV. José Coelho dos Santos, un industriale portoghese, acquistò una licenza per la produzione di automobili nel 1962, che fu poi acquisita da Citroën. Il suo primo veicolo fu il modello AZL, popolarmente noto come Citroën 2CV. Hanno prodotto 472 auto quell’anno. La milionesima vettura prodotta nello stabilimento è stata prodotta nel 2012.

