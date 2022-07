Ferrari Purosangue: saranno oltre 800 i cavalli

Ferrari Purosangue sarà la più grande novità della casa automobilistica del cavallino rampante in questo 2022. Il suo debutto è previsto nel corso del prossimo mese di settembre. Il mese prossimo dovremmo finalmente sapere quale sarà la data esatta per il suo debutto. Si vocifera che il SUV sarà svelato nella seconda metà di settembre.

Ferrari Purosangue con un motore da oltre 800 cavalli garantirà prestazioni degne del cavallino rampante

A proposito di questo modello sappiamo che sarà un veicolo unico nel suo genere. Infatti pur rientrando nella categoria dei SUV, Ferrari Purosangue sarà certamente un SUV sui generis più vicino nello stile ad una berlina rialzata come è possibile notare guardando le numerose foto spia trapelate nelle ultime settimane a proposito di questo modello avvistato in versione prototipo camuffato.

Una delle certezze relative a Ferrari Purosangue è che questo modello disporrà di un motore 6.5 litri a 12 cilindri della famiglia F140 che dovrebbe garantire almeno 800 CV se non addirittura di più. Questo propulsore sarà abbinato ad un cambio a doppia frizione a otto marce già offerto sulle recenti Ferrari e alla trazione integrale. Nonostante una stazza maggiore rispetto alle solite super car del cavallino rampante questo SUV offrirà prestazioni certamente all’altezza della casa automobilistica di Maranello.

Per il resto sappiamo che questo veicolo manterrà una certa esclusività. Infatti il CEO della Ferrari Benedetto Vigna non vuole trasformare il cavallino rampante in un produttore di SUV. Dunque Purosangue non rappresenterà più del 20 per cento del totale delle vendite della casa di Maranello.

Per quanto riguarda l’estetica le immagini rubate dalla fabbrica di Maranello e le foto spia del prototipo camuffato ci hanno già offerto una prima idea di quello che sarà l’aspetto di questo modello. Vedremo dunque da qui a settembre cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

Ti potrebbe interessare: Perché le Ferrari di serie vengono prodotte in 499 unità e non 500? Una genialata di marketing