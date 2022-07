Jeep Wrangler 4xe è l’ibrido plug-in più venduto in Canada

Come vi abbiamo scritto ieri, il gruppo Stellantis ha registrato un aumento del 18% nelle vendite al dettaglio in Canada. Come parte della sua buona corsa in Canada, uno dei modelli della Stellantis, Jeep Wrangler 4xe è diventato il veicolo ibrido plug-in più venduto in Canada.

Il PHEV più venduto in Canada è Jeep Wrangler 4xe

Lanciata nel 2021, la Jeep Wrangler 4xe è diventata uno dei modelli di Stellantis di maggior successo in Canada degli ultimi tempi. Nel secondo trimestre del 2022, il SUV fuoristrada ibrido plug-in di Jeep ha superato i veicoli ibridi plug-in super popolari come Toyota Prius Prime e Toyota RAV4 Prime aggiudicandosi il titolo di PHEV più venduto in Canada per il secondo trimestre di 2022.

Secondo un comunicato stampa di Jeep Canada, la Jeep Wrangler è stata un modello determinante nelle incoraggianti prestazioni del marchio nel secondo trimestre del 2022. Secondo Jeep, la Jeep Wrangler 4xe si è rivelata il veicolo plug-in più venduto in Canada.

Dei 47.184 veicoli venduti da Jeep nel secondo trimestre del 2022 in Canada, 18.734 unità provenivano da Jeep. Con questa performance, Jeep ha registrato una crescita del 29% rispetto alle sue prestazioni nel secondo trimestre del 2021. Jeep ha dichiarato che l’Attaccabrighe ha registrato vendite record nel secondo trimestre del 2022, con vendite che hanno toccato 7.209 unità in questa durata.

Stellantis non ha rivelato il numero di unità di Wrangler 4xe vendute in Canada. Tuttavia, Stellantis ha affermato che circa il 20% delle unità totali di Wrangler vendute nel secondo trimestre del 2022 erano Wrangler 4xe. Considerando che Stellantis ha venduto 7.209 unità di Wrangler, circa 1.440 unità dovrebbero essere quelle di Wrangler 4xe.

Non si può negare che il mondo sta accettando i SUV più apertamente che mai, preferendoli alle berline. Tuttavia, un problema che ha sempre afflitto i SUV, in particolare i SUV hardcore come Jeep Wrangler, è la bassa efficienza del carburante.

Con il Wrangler 4xe, Jeep ha scoccato due frecce con un arco. La Jeep Wrangler 4xe è un vero SUV quattro per quattro, come ogni altra versione della Wrangler. Ma l’ impressionante risparmio di carburante stimato dall’EPA di 49 MPGe e un’autonomia solo elettrica stimata dall’EPA di 30 km assicurano che la guida della Wrangler 4xe sia molto più economica di qualsiasi altra versione di Wrangler per il momento.

