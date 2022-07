Stellantis: aumentano nettamente le vendite in Canada

Il secondo trimestre del 2022 ha mostrato un aumento delle vendite dei veicoli del gruppo Stellantis, compresi quelli realizzati a Windsor. Secondo i dati sulle vendite del secondo trimestre di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Canada, pubblicati lunedì, le vendite totali sono aumentate del 17 per cento in Canada, con un aumento del 18 per cento segnalato per le vendite al dettaglio.

Stellantis: aumentano le vendite in Canada nel secondo trimestre del 2022

“Sono orgoglioso del lavoro che il nostro team sta facendo ogni giorno per contrastare i venti contrari della catena di approvvigionamento e delle spedizioni al fine di consegnare veicoli ai nostri clienti a livello nazionale”, ha affermato David Buckingham, Presidente e CEO di FCA Canada. Per le vendite da inizio anno è stato registrato un aumento complessivo del 4 per cento delle vendite al dettaglio, con un totale di 89.771 veicoli venduti rispetto allo stesso periodo di sei mesi del 2021.

I tre minivan Chrysler costruiti a Windsor hanno venduto bene durante il trimestre, con FCA Canada che ha riferito che le vendite combinate di Chrysler Grand Caravan, Pacifica e Pacifica Hybrid hanno stabilito un record a livello aziendale nel secondo trimestre e, con 3.227 veicoli venduti, sono raddoppiati nel secondo trimestre rispetto al 2021.

La Grand Caravan di fascia bassa ha avuto un aumento del 90% su base annua, vendendo 1.164 veicoli nel secondo trimestre. Pacifica e Pacifica Hybrid di fascia alta hanno registrato un aumento del 131 per cento, vendendo un totale di 2.063 unità, con il modello ibrido PHEV che ha rappresentato un terzo di tutte le vendite di Pacifica durante il trimestre.

Jeep continua a guidare le vendite di FCA in Canada, con un aumento del 29 per cento nelle vendite del secondo trimestre. Il Wrangler 4xe, un ibrido plug-in, è l’ibrido più venduto nel paese.

