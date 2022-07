Ferrari LMH: primo video della nuova hypercar che corre a Fiorano

Qualche ora fa vi abbiamo mostrato la prima foto della nuova Ferrari LMH. Ora siamo in grado di proporvi un video del modello, girato sulla pista di Fiorano. Lo ha pubblicato su YouTube il solito Varryx. Ancora non si conosce la scheda tecnica di questa “rossa”, ma sarà votata senz’altro all’eccellenza, perché la “Le Mans Hypercar” segnerà il ritorno del “cavallino rampante” nella gara regina dell’endurance, dove punta al successo assoluto.

Questa vettura da corsa è attesa nel FIA World Endurance Championship 2023, dove non vuole fare assolutamente da comparsa. Scorrendo le immagini proposte dal filmato si nota la cura estrema della sua aerodinamica. Al momento non si conoscono le caratteristiche del sistema propulsivo destinato ad alimentare le danze, ma a Maranello non hanno certo problemi a tirare fuori dal cappello qualcosa di eccezionale su questo fronte. Quando avremo delle notizie più dettagliate, sarà nostra cura aggiornarvi sul tema.

Obiettivi ambiziosi per questa rossa

La Ferrari LMH punta in alto e vuole far brillare il suo marchio nella serie endurance. L’obiettivo principale è la gloria alla 24 Ore di Le Mans, dove le “rosse” si sono imposte a più riprese nel corso degli anni. Nella sfida della Sarthe, la casa di Maranello ha vinto per nove volte. Non è il primato, perché Porsche e Audi hanno fatto meglio, ma se gli uomini del “cavallino rampante” avessero proseguito l’impegno, forse, sul tetto della specialità ci sarebbe stata la casa emiliana. Comunque, dal 1949 al 1965, nessuno ha fatto bene come le “rosse”, che hanno dettato legge. La Ferrari LMH vuole riprendere il filo della tradizione, allungando la scia vittoriosa.

Questa creatura racing punta ad agganciare un’era di grande valore storico e culturale. I veli cominciano ad essere tolti e la marcia verso gli impegni agonistici è iniziata oggi sulla pista di Fiorano. Il prototipo emiliano si confronterà coi rivali nella top class del mondiale FIA World Endurance Championship dal 2023. Antonello Coletta, capo di Ferrari Attività Sportive GT, non riesce a contenere l’entusiasmo. Queste le sue parole:

“È un momento davvero emozionante, atteso con trepidazione tanto dalle persone che hanno lavorato a questo progetto quanto dagli appassionati della nostra casa. Siamo orgogliosi del risultato che abbiamo ottenuto”.

