Ferrari Hypercar per Le Mans: pubblicata nuova foto

Ferrari ha mostrato nelle scorse ore un’altra foto della sua nuovissima hypercar. Dopo la prima foto teaser in occasione della 24 Ore di Le Mans di quest’anno, di cui si vedeva in parte solo l’avantreno, la Casa automobilistica del cavallino rampante offre ora un assaggio che lascia intravedere qualcosa in più. Nella foto diffusa e con vernice mimetica, la LMH-Ferrari sembra aver iniziato a sfoggiare il suo telaio, compreso l’avantreno curvo e ribassato, nonché una pinna posteriore dietro l’abitacolo.

Nuova immagine per la nuova Ferrari Hypercar per Le Mans

L’area posteriore sembra generosamente dimensionata, ma non è ancora possibile vedere l’esatta disposizione degli elementi alari. Ricordiamo che Peugeot, che farà il suo debutto in gara con l’hypercar 9X8 al WEC di Monza il prossimo fine settimana, fa a meno di un alettone posteriore.

Non si sa nulla del motore della Ferrari LMH. I produttori coinvolti nella classe hypercar sono quasi completamente liberi nella progettazione dell’azionamento, che solo non può superare la potenza del sistema di 500 kW (680 CV) per motivi di costo e per concorrenza comparabile con le auto LMDh. Anche il nome scelto per questa vettura dalla Ferrari non è ancora noto.

“Questo è un momento molto emozionante che sia le persone che hanno lavorato a questo progetto che i fan della Ferrari stanno aspettando con impazienza”, ha affermato Antonello Coletta, Project Manager Ferrari. “Poter toccare con mano il risultato di tanti mesi di lavoro, progettazione e simulazioni ci dà rinnovata energia e motivazione. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato e sebbene la mascheratura dell’LMH durante i test nasconda i volumi e il design della vettura, io penso che sia chiaramente riconoscibile come una Ferrari”.

La Ferrari è ora in attesa un intenso programma di test per preparare il ritorno nella classe regina a Le Mans e al WEC. A condurre le gare sarà il noto team ufficiale AF-Corse, per le prove gli italiani faranno inizialmente affidamento su numerosi piloti della propria squadra ufficiale GT. Non è ancora ufficialmente noto quali piloti prenderanno il via nel WEC e nella 24 Ore di Le Mans nel 2023.

