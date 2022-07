Nuova Alfa Romeo Giulia: ecco quali sono le certezze fino ad ora

Nuova Alfa Romeo Giulia è una delle novità che sono state ufficialmente confermate nei mesi scorsi dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. A proposito della seconda generazione del celebre modello girano tante voci al momento. Una delle più insistenti vorrebbe che l’auto subisse un cambiamento radicale del design trasformandosi da berlina sedan a tre volumi ad una sorta di mix tra una berlina rialzata e un crossover in stile Citroen C5 X.

Nuova Alfa Romeo Giulia: ecco quali sono al momento le uniche certezze relative alla futura generazione

Al momento non abbiamo certezza che le cose per la nuova Alfa Romeo Giulia andranno effettivamente così anche se in base a quanto fatto trapelare dallo stesso Jean Philippe Imparato in tutta una serie di dichiarazioni rilasciate alla stampa nei mesi scorsi sembrerebbe proprio che le cose possano andare proprio così per la famosa vettura di segmento D della casa automobilistica del Biscione.

Ma ecco quali sono al momento le uniche certezze che riguardano la nuova Alfa Romeo Giulia. Innanzi tutto sappiamo con sicurezza che quando questo modello arriverà, forse nel 2025 o al massimo nel 2026 lo farà solo ed esclusivamente sotto forma di auto elettrica al 100 per cento. Non ci saranno insomma versioni a benzina e nemmeno ibride.

Questo in quanto lo storico marchio milanese ha fatto già sapere che le auto che saranno lanciate dal 2025 in poi saranno auto esclusivamente a zero emissioni. Sarà dunque Alfa Romeo Brennero nel 2024 l’ultima auto di Alfa Romeo con versioni con motore termico.

L’altra certezza che abbiamo è che questa auto nascerà sulla piattaforma STLA Large e non più sulla Alfa Romeo Giorgio anche se di questa conserverà alcuni elementi come ad esempio lo sterzo e le sospensioni. Questo allo scopo di offrire ai clienti di queste auto la stessa dinamica di guida e piacere di guida che caratterizza le attuali auto della casa automobilistica del Biscione.

Queste al momento sono le uniche certezze che abbiamo su questa auto che arriverà prima o forse insieme alla nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio e sarà una delle prime auto ad essere realizzate dal nuovo capo del design di Alfa Romeo, lo spagnolo Alejandro Mesonero Romanos. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello del Biscione nel corso dei prossimi mesi. E’ probabile infatti che qualche altra novità possa arrivare da qui a fine anno.

