Nuova Citroen C3: lancio posticipato ad agosto in Brasile

La nuova Citroen C3 è una delle novità più importanti che riguarderanno il gruppo Stellantis per quanto riguarda l’America Latina. A proposito di questo modello, Citroën aveva rivelato ai suoi concessionari il mese scorso che la nuova C3 sarebbe stata finalmente lanciata a luglio. Ma la scorsa settimana, il marchio francese di Stellantis ha detto ai suoi concessionari che il lancio del tanto atteso modello sarebbe stato posticipato ad agosto, ma questa volta non è stata rilasciata nemmeno una data stimata di arrivo.

La carenza di microchip costringe Stellantis a spostare ancora il debutto della nuova Citroen C3

Per il momento non ci sono informazioni ufficiali è il motivo riguarda la carenza di microchip che rende davvero difficile comprendere quando il gruppo automobilistico sarà in grado di lanciare questo modello sul mercato. I piani iniziali prevedevano di avviare le prevendite della nuova Citroen C3 a gennaio mentre il lancio sul mercato doveva avvenire a marzo di quest’anno.

La nuova Citroën C3 è stata presentata in tutto il mondo, a settembre 2021 il modello ha già iniziato la produzione in India e anche presso lo stabilimento brasiliano di Porto Real (RJ), la cui produzione in serie è iniziata a marzo. Questa volta, se i piani andranno a buon fine, la vettura sarà lanciata ben undici mesi dopo la sua presentazione.

Il nuovo modello arriverà in Brasile nelle versioni Live 1.0, Feel 1.0, First Edition 1.0, Feel 1.6, Feel 1.6 Pack AT, First Edition 1.6 AT. La nuova C3 sarà lunga 3,98 metri, larga 1,73 metri, alta 1,58 e avrà un passo di 2,54 metri. Nelle versioni Live, Feel e First Edition, la nuova Citroën C3 2023 avrà un motore 1.0 Firefly P-L7. Nelle opzioni Feel, Feel Pack e First Edition, il motore 1.6 EC5 eroga 113 CV. Vedremo dunque che notizie arriveranno a proposito di questo modello nei prossimi giorni.

