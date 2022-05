Peugeot, DS e Maserati: sinergie tra WEC e Formula E

Peugeot Sport è aperta ad avere più di un pilota nel WEC che già gareggia con i marchi del Gruppo Stellantis in Formula E. Jean-Marc Finot, responsabile dell’automobilismo del Gruppo Stellantis, pone però dei limiti: un pilota per marca può avere un doppio programma ma non di più. L’esempio più lampante è il duplice ruolo di Jean-Eric Vergne. Il francese è pilota ufficiale per la Peugeot nel WEC, ma gareggia anche per la DS Techeetah in Formula E.

Peugeot: per la sua 9X8 possibile condivisione di piloti con gli altri marchi del gruppo

Il Gruppo Stellantis sta valutando di portare uno dei piloti Maserati di Formula E al progetto Peugeot nel WEC. Jean-Marc Finot, come dicevamo poc’anzi, ha chiarito che c’è solo la possibilità di avere un pilota con un doppio programma per marca, ma non di più. Questo chiude le porte a Stoffel Vandoorne, poiché il belga è il candidato più forte per collaborare con Jean-Eric Vergne nel nuovo progetto DS con Dragon Penske. E, a sua volta, sembra che si possano spalancare allo svizzero Edo Mortara.

Mortara è un pilota Venturi e tutto sembra orientato al suo poter continuare all’interno del team una volta che la struttura e la Maserati uniranno le forze per competere nell’era ‘Gen3’ della Formula E. Ci sono più dubbi sulla possibile continuità di Lucas Di Grassi, così Edo parte avvantaggiato a fronte di un possibile legame con Peugeot.

Insomma, Peugeot gestisce diverse opzioni che vanno dal percorso di Formula E alla promozione di James Rossiter, passando anche per l’ingaggio di un pilota fino ad ora non legato al Gruppo Stellantis. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali novità arriveranno in proposito.

