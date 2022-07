Citroen C4: migliorerà il propulsore elettrico

Stellantis sta attualmente dando gli ultimi ritocchi a un propulsore elettrico aggiornato, un impegno che non andrà a interessare solo i modelli futuri. Il gruppo automobilistico, nato nel 2021 dalla fusione tra FCA e PSA, sta anche rendendo disponibile l’unità migliorata per le proposte commerciali già disponibili, quali la Citroen C4.

Il nuovo motore elettrico entrerà in produzione nel 2023 e sarà montato direttamente sulle Peugeot 308 e 408 elettriche, DS 4 e Opel Astra. Ai microfoni di Autovisie, pure il Double Chevron ne ha confermato l’impiego sulla C4 e sulla nuovissima C4 X. Quest’ultimo esemplare non è ancora approdato in commercio. Allo sbarco, la compagnia d’oltralpe continuerà ad applicare la configurazione esistente.

Citroen C4: upgrade per il motore elettrico

Ciò si traduce in una potente unità elettrica da 100 kW e in un pacco batteria da 50 kWh. Il gruppo ne sta tuttora esternalizzando la realizzazione, ma se ne occuperà in prima persona. I veicoli interessati diventano, di conseguenza, subito più potenti. Il propulsore modificato arriva a 115 kW, per un guadagno di 15 kW. Allo stesso tempo, la dimensione della batteria cresce. Stellantis opta per 54 kWh, secondo le prime informazioni. Presumibilmente, la C4 passerà alla versione migliorata solo a oltre un anno di distanza dalla presentazione del motore.

La variante elettrica ha successo all’interno dell’attuale programma C4, indica Citroën. Il brand inizialmente registrò una quota del 18% di ë-C4 nelle immatricolazioni complessive della proposta del segmento C. La percentuale è ora del 30%. La Casa conferma che gli ordini raccolti con la C4 sono leggermente inferiori rispetto a quanto auspicato, ma che la quota della declinazione elettrica resta al di sopra delle previsioni.

Il propulsore elettrico è presente nella Citroen C4, nonché nei furgoni Berlingo e Citroën. A livello di gruppo, i modelli Peugeot 208, 2008 e Rifter, tra gli altri, lo usano, così come Opel Corsa, Mokka e Zafira. Grazie a una partnership nell’ambito dei mezzi commerciali, Toyota presenta peraltro un’unità di trasmissione da 100 kW nel suo piano. Anche se il fine ultimo del Double Chevron non è, ovviamente, la performance su strada, il passo in avanti compiuto potrebbe accontentare i guidatori un po’ più sbarazzini, che intendono pure un po’ divertirsi al volante.