Nuova Peugeot 208 Style: 50 esemplari per la nuova edizione limitata

Arrivano novità importanti da Peugeot. Nelle scorse ore la casa automobilistica del Leone ha annunciato infatti l’arrivo sul mercato di una nuova versione di quello che è il suo più famoso e venduto veicolo: Peugeot 208. Ci riferiamo alla nuova edizione limitata in appena 50 unità denominata Nuova Peugeot 208 Style. La vettura in questione si basa sull’allestimento ACTIVE Pack, a cui sono state aggiunte però novità molto importanti.

Ordinabile solo online la nuova versione in edizione limitata: nuova Peugeot 208 Style

Le principali caratteristiche della nuova Peugeot 208 Style sono: specifici interni Pneuma 3D grigio con impunture a contrasto Blue Azule, dettaglio pannelli porte Blue Azule, fari anteriori Eco-LED, cristalli posteriori e lunotto oscurati, soglie porta in alluminio griffate PEUGEOT, fiancata posteriore con il monogramma STYLE, inserti dedicati sui montanti centrali delle portiere, tappetini specifici STYLE e vernice metallizzata Grigio Artense.

Questa vettura ha un prezzo di listino di 20.050 euro chiavi in mano con consegna garantita entro 30 giorni. Inoltre è possibile acquistarla anche con finanziamento PEUGEOT I-MOVE e il prezzo in quel caso arriva a soli 15.150 euro. L’auto è ordinabile solo ed esclusivamente online sul sito della casa automobilistica francese di Stellantis.

La motorizzazione scelta per queste 50 unità è la 1.2 PureTech 75 che può far accedere agli incentivi statali previsti in caso di rottamazione. Insomma sicuramente una novità molto interessante per i clienti di Peugeot in Italia che volessero approfittare di questa novità che ricordiamo però potrà essere ordinata solo ed esclusivamente online attraverso il Peugeot Store.

