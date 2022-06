Abarth Pulse avvistato senza veli a poche settimane dal debutto

Fiat ha già iniziato a produrre le prime unità di pre-serie della nuovissima Abarth Pulse, la versione sportiva del crossover lanciato sul mercato in Brasile lo scorso autunno. Prova di ciò è che sono già apparse unità in circolazione per le strade brasiliane, ancora con gli emblemi coperti ma quasi senza mimetizzazione per nascondere il suo design definitivo.

Nuovo avvistamento per il prototipo di Abarth Pulse

Il sito Auto Segredos ha potuto fotografare l’unità di Abarth Pulse, che mostra tutte le differenze di questa speciale variante della Fiat Pulse rispetto al resto della gamma. Sul muso spicca un nuovo paraurti, più aggressivo con una griglia che riprende un motivo a nido d’ape, mentre l’emblema del leggendario scorpione sarà al centro della scena per sostituire il nuovo logo del marchio Stellantis.

Sulle fiancate la Abarth Pulse sarà più conservatrice, ma il look sarà reso più aggressivo grazie ai cerchi da 17 pollici dal design esclusivo. Inoltre, lo stemma Abarth torna protagonista sul parafango anteriore, aggiunto a una serie di decalcomanie nella parte inferiore delle portiere.

Infine, nella parte posteriore, la principale differenza sarà nel diffusore del paraurti, che a sua volta servirà ad ospitare una generosa doppia uscita di scarico. Fiat ha cambiato il logo del marchio sul portellone con la scritta Abarth, mentre a sinistra il nome rimarrà identificativo di questo nuovo modello di segmento B.

Per quanto riguarda gli interni, al momento non ci sono immagini, nonostante alcune foto ufficiali siano state rilasciate qualche mese fa quando Stellantis annunciò l’arrivo di questa versione della Fiat Pulse in tutta la regione del Mercosur. Logicamente sono previsti dettagli esclusivi nei sedili, nelle cuciture del volante, nella leva del cambio e anche nelle finiture dei pannelli porta.

Ma la cosa più interessante della Abarth Pulse sarà sotto il cofano, dove tutto indica che adotterà il motore T270 della Fiat Toro e di altri modelli del gruppo. Si stima che in questo caso erogherà una potenza di 180 CV (270 Nm di coppia) e sarà associato solo a un cambio automatico a sei rapporti.

Ci saranno anche modifiche per la messa a punto delle sospensioni e dei freni rispetto al resto della gamma. In questo modo, la Abarth Pulse cercherà di mantenere l’essenza tipica di una vettura dello Scorpione.

Il SUV sportivo segna il ritorno alla produzione in America Latina di Abarth. Tuttavia, questa volta, i piani di Stellantis per Abarth saranno più solidi. Oltre al ritorno della produzione locale, il produttore darà alla casa dello scorpione lo status di marchio vero e proprio. Tutte le concessionarie Fiat potranno vendere i modelli Abarth, tuttavia ci saranno dai 25 ai 50 negozi con spazi esclusivi per i clienti della divisione sportiva.

