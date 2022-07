FIAT presenta il Sanitizing Glove Box con due video online

Secondo FIAT, la tecnologia deve essere sempre semplice, democratica e intuitiva. Proprio come il Sanitizing Glove Box che incrementa l’igiene sulla superficie dei piccoli oggetti personali. In qualche modo riassume la filosofia FIAT: “Tech it easy”.

In due video online Fiat ha presentato il nuovo Sanitizing Glove Box

Sui canali social del brand sono disponibili i video “Touch” e “Washing machine” che raccontano, in perfetto stile FIAT, l’importanza di sanificare i propri oggetti per vivere appieno la dolcevita italiana a bordo di Nuova 500. Protagonista del video “Touch” è una mano che prima entra in contatto con oggetti poco puliti – quali un carrello della spesa, la tastiera del bancomat, le scale mobili della metro – per poi afferrare lo smartphone.

Nel secondo video, intitolato “Washing machine”, la stessa mano mette nella lavatrice un portafoglio, un mazzo di chiavi dell’auto, degli occhiali da sole e un cellulare. Entrambi i video sono stati realizzati dall’agenzia creativa Prodigious e portano la firma del regista Giovanni Battista Bacilieri.

Da sempre FIAT promuove una tecnologia che vuole essere innanzitutto semplice e incentrata sull’uomo, all’insegna del “Tech it easy”, che quindi non ha bisogno di complicati libretti di istruzione per essere utilizzata.

