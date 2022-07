Ferrari: DTM e GT World Challenge Europe per questo weekend

Il campionato DTM al Norisring e il round italiano del GT World Challenge Europe Sprint a Misano sono le attività di Ferrari previste per questo weekend in pista. Inoltre, le vetture del cavallino rampante gareggeranno nella European Le Mans Series e nella Michelin Le Mans Cup di Monza.

La serie tedesca torna a casa sul circuito di Norimberga per il quarto round della stagione, con l’innovazione di due gruppi di qualificazione per 30 iscritti. Ciò eviterà la congestione del traffico sul circuito cittadino ad alta velocità e garantirà uno spettacolo per la grande folla prevista nei tre giorni dell’evento.

Ferrari: tutte le gare che le 488 GT3 Evo 2020 dovranno affrontare questo weekend

Al via le due Ferrari schierate da Red Bull AlphaTauri AF Corse e guidate dal brasiliano Felipe Fraga e dal 24enne Ayhancan Güven. Quest’ultimo va a sostituire il neozelandese Nick Cassidy, che gareggia in Formula E.

Le prove libere di oggi, venerdì 1° luglio, mentre sabato le Qualifiche 1 e Gara 1, con le Qualifiche 2 e Gara 2 domenica 3.

Tre Ferrari 488 GT3 Evo 2020 scenderanno in pista a Misano per l’evento Sprint della serie, giunta alla sesta stagione, con 27 vetture pronte a darsi battaglia in due gare da 60 minuti.

Nella Silver Cup, Ulysse de Pauw e Pierre-Alexandre Jean hanno la possibilità di aggiudicarsi il titolo dopo aver conquistato il primo e il secondo posto a Zandvoort. Con quattro vittorie su sei possibili, la coppia della Ferrari n°53 di AF Corse gode di un sostanziale vantaggio di 29,5 punti sugli inseguitori, il che potrebbe essere sufficiente per una festa anticipata.

AF Corse è in testa anche alla classifica della classe Pro-Am, con Cedric Sbirrazzuoli che ha vinto Gara 1 sul circuito olandese in coppia con Stefano Costantini, chiamato a sostituire Hugo Delacour, che tornerà sul circuito romagnolo. L’altra vettura della scuderia piacentina sarà affidata a Louis Machiels e Andrea Bertolini. Dopo il doppio secondo posto nell’ultimo round, sono ancora matematicamente in lizza per il titolo.

La sessione di qualificazione del GT World Challenge powered by AWS si svolgerà sabato 2 luglio alle 9:30 mentre Gara 1 si svolgerà alle 15:00. Domenica 3, la Qualificazione 2 inizierà alle 9:00 mentre Gara 2 inizierà alle 14:45.

Sul circuito di Monza si svolgerà la European Le Mans Cup

Il Tempio della Velocità di Monza ospiterà questo fine settimana la European Le Mans Cup, con la gara di quattro ore che segnerà il terzo round della serie. Al via ben sette Ferrari, con la Rinaldi Racing n°32 con Ehret-Varrone-Lancieri, attualmente in testa alla classifica generale, e Hook-Crestani-Bleekemolen n°33.

Iron Lynx schiererà il trio Schiavoni-Cressoni- Rigon sulla vettura n°52 e l’equipaggio femminile Frey-Gatting-Bovy sulla vettura n°83 Iron Dames. Cameron-Griffin-Perel prenderanno il posto caldo per Spirit of Race mentre Kimura-Schandorff-Jensen vestiranno i colori dell’altro team svizzero: Kessel Racing. L’ultima vettura Ferrari è la n°66 di JMW Motorsport con Petrobelli-Hudspeth-Payne.

Due Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse scenderanno in pista a Monza per la gara di 110 minuti della Michelin Le Mans Cup. La coppia britannica Marcos Vivian de la Pedrosa e Luke Davenport scenderà in pista con la n°51 mentre Gino Forgione e Andrea Montermini saliranno sulla n°52.