DS Automobiles farà a meno dei display nelle sue future auto?

Thierry Métroz, il capo progettista per DS Automobiles in Francia, ha affermato di recente che i touchscreen non sono graditi all’interno dei veicoli del suo marchio. Il suo team sta cercando di “rivoluzionare” gli interni dei veicoli per renderli più lussuosi. “Il nostro obiettivo è eliminare tutti gli schermi nei nostri interni futuri”, ha detto Métroz ad Autocar . “Il problema con lo schermo è che quando lo spegni, ti rimane solo una superficie nera rettangolare con tutte le impronte digitali. Non è molto sexy; non è molto lussuoso.

DS Automobiles farà a meno dei display nelle sue auto del futuro?

Il designer si oppone nettamente alle tendenze di design attuali che hanno visto persino interi cruscotti trasformati in schermi, come nel Mercedes EQS grazie al suo Hyperscreen . Tuttavia, Métroz non è dissuasa da quanto stanno diventando comuni nell’industria automobilistica.

“Al momento è una grande tendenza avere molti schermi, ma penso che sia un po’ stupido, perché in effetti non avere più dashboard, solo un grande schermo, non è la nostra filosofia all’interno di DS Automobiles ” ha detto.

Il designer ammette che trovare un modo per fornire tutte queste informazioni agli utenti senza l’uso di un touchscreen è “una grande sfida”, ma afferma che lui e il suo team stanno cercando qualcosa di “meno invadente” che aggiunga “più serenità” allo spazio.

E i touchscreen non sono l’unica tendenza moderna che secondo Métroz è in via di estinzione. Poiché il marchio sembra diventare completamente elettrico a partire dal 2024, anche le grandi griglie che sono diventate comuni nel settore dovranno essere riconsiderate. Dal momento che i motori elettrici non hanno bisogno di tanto flusso d’aria quanto i motori a combustione interna, i progettisti hanno “più libertà” nel modo in cui modellano la parte anteriore di un veicolo.

“Abbiamo una superficie libera per immaginare un nuovo design”, ha detto, facendo eco a idee simili sposate dal capo designer di Hyundai . “Per noi è un’opportunità per rafforzare la firma della luce anteriore. Attualmente stiamo lavorando solo con i fari, ma ora abbiamo l’opportunità di progettare le luci intorno allo stemma e di creare un nuovo effetto di luce sul frontale. È un momento molto emozionante per i designer”.

