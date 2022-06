Peugeot premiata per la soddisfazione data ai suoi clienti

Peugeot si è classificata al quarto posto nel sondaggio sui marchi Driver Power 2022 condotto da Auto Express. La nuova classifica vede il brand francese salire di quattro posizioni dall’ottavo posto nella classifica del 2021 grazie all’ultima gamma di veicoli che continua a stupire i conducenti di tutto il paese.

Il sondaggio annuale Driver Power di Auto Express prende in considerazione i punteggi di oltre 60.000 proprietari che valutano le proprie auto in base a una serie di caratteristiche, tra cui costi di esercizio, prestazioni e tecnologia.

Peugeot: il marchio francese è stato premiato da Auto Express

Peugeot ha ottenuto posizioni costantemente elevate nelle categorie di questo sondaggio, con gli elettori particolarmente colpiti dallo stile, dalla guida e dalla maneggevolezza e dall’efficiente scelta dei propulsori. Il sondaggio ha anche messo in evidenza i sistemi tecnologici presenti a bordo, con punteggi elevati per i sistemi di infotainment e navigatori satellitari integrati.

Il riconoscimento nel sondaggio Driver Power è tenuto in grande considerazione dai produttori automobilistici di tutto il settore in quanto si tratta di una visione indipendente su come i conducenti si sentono veramente riguardo alle loro auto.

Steve Fowler, capo redattore di Auto Express, ha dichiarato che c’è molto da apprezzare nell’ultima gamma di Peugeot e i proprietari sembrano essere particolarmente innamorati dell’aspetto e dell’esperienza di guida delle loro auto. Il punteggio di categoria più alto ottenuto dalla casa automobilistica francese è il secondo posto per guida e maneggevolezza mentre i costi di gestione hanno anche ricevuto l’approvazione da parte dei proprietari, a cui corrispondono risultati simili nelle categorie interni e affidabilità.

L’indagine Driver Power 2022 arriva mentre il costruttore di Stellantis continua a sviluppare la sua line-up di veicoli elettrici, con l’obiettivo di fornire una variante elettrificata su tutta la gamma di modelli entro il 2024.

Gli attuali veicoli elettrici di Peugeot, tra cui e-208 ed e-2008, hanno continuato a ricevere elogi da conducenti ed esperti del settore mentre le nuove 308 e 308 SW lanciate di recente hanno ricevuto una risposta incredibilmente positiva dai media che le hanno guidate durante il lancio.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha dichiarato di essere molto orgogliosa che Peugeot abbia avuto un ruolo così importante nel sondaggio sul marchio Driver Power di Auto Express di quest’anno.

Con i suoi continui sforzi per elettrificare la gamma, sta lavorando duramente per offrire ai clienti una scelta ancora più ampia nel tipo di veicolo, per assicurarsi che ogni guidatore possa trovare l’auto giusta per loro. È fantastico vedere che così tanti conducenti stanno beneficiando degli ultimi modelli Peugeot e dei suoi sforzi per fornire un servizio clienti leader.

In arrivo sul mercato la nuova Peugeot 408

All’inizio del mese, la casa automobilistica francese ha rivelato i dettagli sulla nuova Peugeot 408 che arriverà nelle concessionarie nel 2023. Disponibile con una scelta di due gruppi propulsori ibridi plug-in, la nuova 408 fornirà ai conducenti un’esperienza all’avanguardia e tecnologie dedicate alla creazione di un’esperienza di guida al top.

Gli automobilisti possono accedere all’attuale gamma di Peugeot presso gli showroom locali o tramite l’acquisto online, consentendo ai clienti di configurare e ordinare il proprio veicolo interamente online e di rendere l’acquisto di un’auto semplice e conveniente. I clienti possono configurare il proprio veicolo, ottenere una valutazione sull’eventuale vettura in possesso, personalizzare il finanziamento e completare l’acquisto includendo le opzioni di consegna a domicilio (ove disponibili), il tutto comodamente da casa.