Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2022: Fabio Farina vince il Rally di Alba

Il trentino Fabio Farina ha conquistato una vittoria doppiamente importante nel Rally di Alba, quarta delle sette prove del Campionato Italiano Rally Assoluto Sparco.

Sia perché è il suo primo sigillo stagionale, sia perché i suoi principali rivali nella corsa al Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2022 sono rimasti a bocca asciutta. Ora il giovane trentino, che corre in coppia con Gabriele Zanni, ha portato a 22 i punti di vantaggio sul più immediato inseguitore: il giovanissimo piacentino Christian Tiramani (leader di campionato fra gli Under 23).

Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2022: il Rally di Alba è stato vinto da Fabio Farina

I due piloti al vertice della classifica generale hanno ottenuto il quarto risultato utile, il massimo previsto dalla serie, in altrettante gare; quindi, dal prossimo rally dovranno iniziare a scartare i risultati peggiori.

Che la gara di Alba sarebbe stata durissima e insidiosa era scontato, sia per numero (ben 11 le Peugeot 208 Rally 4 al via) e livello dei partenti che per tipologia e condizioni ambientali delle prove speciali.

Il più lesto al via è stato il cuneese Stefano Santero inseguito dal neoiscritto alla serie Gianandrea Pisani. Fabio Farina si è piazzato alle loro spalle tenendo a bada Emanuele Fiore mentre era subito in salita la gara di Fabrizio Giovanella e Christian Tiramani, entrambi pesantemente attardati sulla breve speciale Power Stage televisiva d’apertura, con il primo ritirato subito dopo.

Il bellissimo testa a testa fra Santero e Pisani durava solo tre prove perché il leader piemontese era costretto al ritiro per un problema alle colonnette. Via libera per Pisani, che però usciva a sua volta di strada e di scena sulla terz’ultima prova speciale del rally, consegnando il successo al sempre impeccabile e redditizio Farina, che aveva progressivamente staccato tutti gli altri rivali. Christian Tirmani, nonostante gli oltre due minuti persi inizialmente, riusciva con una bella rimonta a chiudere al terzo posto fra gli iscritti al Peugeot Competition 208 Rally Cup Top.

Al Rally di Alba, Peugeot ha schierato anche due vetture elettriche a conferma del proprio impegno nel motorsport puntando a differenti soluzioni di elettrificazione. Infatti, oltre alla consueta Peugeot e-208 utilizzata fra le vetture apripista, stavolta è toccato ad un SUV e-2008 il compito di chiudere i transiti delle vetture in gara nell’ambito dell’iniziativa Rally Green degli organizzatori albesi.

Ecco la classifica del Peugeot Competition dopo il Rally di Alba:

Farina con 66 punti Tiramani con 44 punti Santero con 39 punti Fiore con 30 punti Cazzaro con 25 punti Giovanella con 14 punti Bottarelli con 12 punti

Il prossimo appuntamento si terrà il 24 luglio con Rally di Roma Capitale. Seguiranno il Rally 1000 Miglia il 28 agosto e il Rally Due Valli il 9 ottobre.