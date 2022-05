Jeep Meridian: il 19 maggio saranno svelati i prezzi

Jeep annuncerà i prezzi della nuova Jeep Meridian il 19 maggio 2022. All’inizio di questo mese, Jeep ha iniziato la produzione della vettura presso lo stabilimento Stellantis di Ranjangaon in India in vista delle consegne, con prenotazioni ufficiali presso i concessionari Jeep. Le consegne dovrebbero anche iniziare successivamente.

Il 19 maggio conosceremo finalmente i prezzi ufficiali di Jeep Meridian

Jeep Meridian si basa sulla stessa piattaforma della Compass, ma è più lunga, più larga, più alta e ha anche un passo più lungo. Il suo stile ricorda sia la Compass che la più grande Grand Cherokee. Oltre a un passo più lungo, Jeep ha anche aggiunto una fila extra di sedili, consentendo al nuovo modello di trasportare fino a sette occupanti.

Jeep offrirà la nuova vettura solo con un motore diesel da 2,0 litri che produce 170 CV e 350 Nm per ora. Questo motore sarà disponibile con MT a 6 marce o AT a 9 marce. Quest’ultimo sarà offerto anche in una variante 4×4. La Jeep Meridian sarà posizionata sopra la Compass e sarà in vendita solo nelle finiture Limited e Limited (O) ai vertici della gamma.

Parlando all’inizio della produzione della Jeep Meridian, Roland Bouchara, CEO e amministratore delegato di Stellantis India, ha dichiarato: “La Jeep Meridian è il terzo nuovo modello prodotto in India dal 2021 come parte dell’offensiva di prodotto Jeep.”

“A dimostrazione dell’impegno dell’azienda nei confronti del mercato interno, la Jeep Meridian sarà caratterizzata da una localizzazione fino all’82 per cento ed è stata appositamente progettata e messa a punto per le condizioni stradali indiane, tenendo presente la raffinatezza attesa dai clienti del segmento. Questa vettura ha il potenziale per sconvolgere il segmento dei SUV premium”. Ricordiamo che il nuovo SUV di Jeep sarà venduta solo in India.

