Citroen: delle concessionarie vendono 2CV e Méhari elettriche

In un periodo così complicato per il settore dell’automotive è difficile rendere lunga vita a modelli storici. Eppure, le eccezioni esistono, dato il successo riscosso da miti immortali la Citroen 2CV. Questo è probabilmente il motivo per cui il restauratore Méhari Loisirs si è spinta oltre. Nel piccolo Comune di Le Pouzin, ad Ardèche, ha deciso di costituire MLT Automotive nel 2016, un’azienda specializzata nella produzione di Méhari… elettriche.

Citroen 2CV e Méhari elettriche: come acquistarle sul mercato

Permetteteci di indovinare: “ma non esiste anche nel listino Citroen?”. Sì, avete ragione, ma qui si suona tutt’altra musica. In primo luogo, è una riproduzione fedele dell’originale, a differenza dell’esemplare prodotto dal marchio, un’ispirazione e un’interpretazione in chiave moderna. Secondo MLT Automotive, la Méhari, chiamata E-Story, non è un veicolo a motore, bensì un quadriciclo pesante che consente alla compagnia di evitare costosi iter per la certificazione.

MLT Automotive commercializza da tempo la sua Méhari elettrica, che è ora al centro dell’attenzione del gruppo Berrezai, una rete di vendita Citroen situato nella Francia occidentale. È stato il primo ad interessarsi a MLT Automotive, che fino ad ora aveva solo un elenco di distributori generalisti.

L’azienda parte da base Méhari, ma il resto è sviluppato ad hoc. Il bicilindrico è sostituito da un motore elettrico da 20 CV ideato e fabbricato in loco. Il propulsore è collegato alle ruote tramite un semplice riduttore. Il recupero di energia durante la frenata consente di riempire il piccolo pacchetto di batterie LFP da 13,5 kWh. MLT Automotive parla di un’autonomia di circa 110 km, ma sul ciclo WMTC, test di omologazione delle moto. Ben diverso, quindi, dal ciclo WLTP utilizzato per le auto tradizionali.

Per il resto, è un grande classico con il sistema ABS di Méhari, il telaio in acciaio zincato e le ruote resistenti alla corrosione. MLT Automotive offre tre carrozzerie: due porte, pick-up (con 350 kg di capacità di carico) e una nuova tre porte. Le uniche concessioni alla modernità sono la presenza di servosterzo, luci a LED e un piccolo schermo digitale sul cruscotto. Ma al netto di ciò, il quadriciclo, in grado di raggiungere i 90 km/h, è identico alla versione originale, emettendo però meno rumore.