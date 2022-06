Citroen: grosso cambiamento in vista per l’airbag passeggero

Con ogni probabilità Citroen non darà seguito alla particolare collocazione dell’airbag del passeggero, come si può trovare, tra gli altri, nella C4 Cactus. Secondo un alto funzionario del Double Chevron, la posizione presenta uno svantaggio significativo.

Citroen: l’airbag del passeggero viene spostato

Citroen ha avuto un’idea audace per la C4 Cactus. La Casa automobilistica d’oltralpe desiderava un mezzo minimalista in termini di numero di componenti e peso. L’idea è nata per non dare un cruscotto alla berlina a cinque porte, si apprende da un episodio di Sjoerds Weetjes. A causa della mancanza di un cruscotto, si doveva reperire un’alternativa per sostituire l’airbag del passeggero. Un ingegnere ha suggerito di lasciarlo fuoriuscire dal tetto. Sebbene al modello sia stato infine assegnato un cruscotto tradizionale, non si sono verificati dei passi indietro riguardo al curioso spunto circa il sistema di protezione.

Se il cuscino d’aria è necessario per proteggere il passeggero anteriore, l’airbag si estende attraverso il rivestimento del padiglione. La C4 Cactus non è l’unica Citroen ad averlo così implementato. Il Berlingo lo prevede nello stesso punto. E con il Berlingo anche il Partner e Rifter di Peugeot e il Combo di Opel. Del resto, si tratta pur sempre della stessa famiglia: PSA, che, a partire dal 2021, forma con Fiat Chrysler Automobiles il conglomerato Stellantis.

Il costruttore ha adottato tale mossa per tali veicoli commerciali perché l’assenza dell’elemento di sicurezza nella plancia dispensa spazio per ulteriori e capienti vani portaoggetti sul lato passeggero.

I pro sono chiaramente percepiti dal cliente, ma l’azienda soffre di uno significativo svantaggio. Durante il processo di fabbricazione, un dipendente è tenuto ad ancorare l’airbag al tetto. E quel compito extra pesa sui bilanci della società, poiché un addetto sta effettuando l’installazione presso lo stabilimento.

Ad avviso di Citroen sarebbe più efficiente se l’airbag venisse inserito nel cruscotto. È costruito da un fornitore che consegna dunque il pezzo alla struttura nel suo insieme, dopodiché viene montato nell’auto in un unico movimento. Ciò esonera alla stessa Citroën un passaggio. Ecco perché ci sono buone probabilità affinché i francesi smettano di commercializzare modelli con l’airbag del passeggero contro il tetto.