Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco come potrebbe essere [Render]

Nuova Alfa Romeo Giulietta è una delle auto che in futuro potrebbero arrivare ad arricchire la gamma della casa automobilistica del Biscione. Il ritorno non è ancora ufficiale ma sono in tanti a sperare che possa realmente avvenire. Molto dipenderà da come andranno le cose con i prossimi modelli del Biscione ad arrivare sul mercato.

Se le cose dovessero andare per il verso giusto allora ci potrebbe essere spazio anche per questo gradito ritorno anche se sicuramente non prima del 2028, almeno in base a quanto anticipato dal numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato.

Ecco un’altra ipotesi di come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo Giulietta

A proposito di questo modello, oggi vi mostriamo un nuovo render realizzato dal designer Mirko Del Prete che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto qualora Jean Philippe Imparato e il suo staff si decidano a riportare sul mercato un simile modello che potrebbe essere una valida alternativa ad Alfa Romeo Tonale per i clienti che desiderano acquistare una vettura di segmento C.

Appare evidente che la nuova Alfa Romeo Giulietta è stata immaginata in questo render con alcune delle caratteristiche che contraddistinguono Alfa Romeo Tonale. Soprattutto per quello che concerne mascherina anteriore e gruppi ottici. Ma del resto la cosa non stupirebbe dato che questo modello rappresenta una sorta di anticipazione di quello che sarà il design delle future auto che comporranno la gamma di Alfa Romeo nei prossimi anni.

La nuova Alfa Romeo Giulietta nascerebbe su piattaforma STLA Medium e arriverebbe sul mercato esclusivamente in versione con motore elettrico al 100 per cento, dato che Alfa Romeo ha confermato che dal 2025 in poi lancerà sul mercato solo auto elettriche al 100 per cento.

Inoltre è probabile che questa auto possa avere anche una versione Quadrifoglio ad alte prestazioni al pari di quanto avveniva con la precedente versione uscita di produzione nel mese di dicembre del 2020. Si spera naturalmente che a proposito del ritorno di questo modello, che al momento rimane fortemente incerto, possano arrivare notizie positive già nel corso del prossimo anno.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Stelvio: un nuovo bodykit in stile Fast & E Furious per il SUV dello storico marchio milanese