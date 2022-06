Marelli: ristrutturazione del debito approvata dal 95% dei creditori

Il fornitore automobilistico italo-giapponese Marelli, fornitore in particolare dei produttori Nissan e Stellantis, non è riuscito a ottenere un accordo unanime dai suoi creditori sulla ristrutturazione del debuto. Questa società nata nel 2019 dalla fusione dell’italiana Magneti Marelli con la giapponese Calsonic Kansei è strangolata da un debito che supera i 1.000 miliardi di yen (sette miliardi di euro), secondo i media locali.

Marelli: in Giappone si apre un’ultima fase supplementare che si concluderà entro agosto

Un accordo transattivo con i suoi creditori, che prevedeva in particolare la cancellazione di parte del suo debito, non ha ottenuto l’unanimità richiesta, costringendo la società ad un’ultima fase supplementare, che non inciderà sulla valenza del piano approvato e porterà alla conclusione del processo entro l’inizio di agosto.

Tuttavia, secondo una fonte esperta della vicenda intervistata lunedì, questa procedura dovrebbe facilitare la convalida del piano di ristrutturazione Marelli proposto con il suo proprietario, il fondo americano KKR, perché ora una maggioranza di tre quinti dei suoi creditori sarà sufficiente per fare questo.

Marelli ha affermato di essere sostenuto dal 95 per cento dei suoi creditori per il suo piano e ora spera che venga approvato ” all’inizio di agosto “, secondo una dichiarazione del produttore di apparecchiature. KKR ha anche ribadito il suo sostegno: “Siamo completamente pronti ad estendere ulteriori finanziamenti a Marelli per garantire che la società continui le sue attività normalmente durante la procedura”, secondo un comunicato stampa del potente fondo americano.

Anche Nissan, principale cliente di Marelli, ha ritenuto ” possibile proseguire l’attività stabile ” con questo fornitore ed ha espresso fiducia nella futura esecuzione del suo piano di risanamento.” L’azienda è un partner importante e manteniamo adeguati livelli di collaborazione “, ha aggiunto Nissan in una nota.

Questa procedura consente all’azienda di operare e svolgere le proprie attività normalmente. Marelli inoltre conferma che dispone della liquidità finanziaria per fare fronte ai propri impegni grazie ad un’attenta gestione interna dei flussi di cassa, al supporto costante da parte dei clienti principali e delle banche e al finanziamento ponte fornito da KKR affinché l’azienda emerga nella posizione più solida possibile.

Marelli, che conta circa 54.000 dipendenti in tutto il mondo, è stata duramente colpita dalla cura di austerità attuata da Nissan dal 2019, poi dallo shock globale della pandemia e dalle interruzioni delle catene di approvvigionamento.

