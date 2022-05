Peugeot Sport firma un accordo con Marelli per lo sviluppo dell’hypercar 9X8

Peugeot Sport ha firmato un accordo di collaborazione pluriennale con Marelli, fornitore leader a livello mondiale nel settore automobilistico e che vanta una lunga esperienza nel campo degli sport motoristici e delle tecnologie ad alte prestazioni.

Questa importantissima partnership tecnologica si basa sullo sviluppo della soluzione elettrica più efficiente per soddisfare i requisiti di prestazioni estreme del propulsore ibrido dell’hypercar Peugeot 9X8.

Peugeot Sport: siglata un’importante collaborazione con Marelli

Nello specifico, Marelli assicura l’ingegnerizzazione e la fornitura di un motore elettrico realizzato su misura ed un inverter a base di carburo di silicio, elementi che fanno parte del sistema di trazione dell’assale anteriore della vettura. L’obiettivo è massimizzare l’efficienza e l’affidabilità del sistema, adattando in contemporanea la tecnologia del motore e dell’inverter per sfruttare in modo efficace il peso e il volume stabiliti dal team.

Il contributo di Marelli si basa su un know-how consolidato nella progettazione, nella produzione e nella realizzazione di sistemi ibridi e completamente elettrici ad alte prestazioni e sulle sue conoscenze nel campo dei sistemi di recupero dell’energia e dei sistemi di trazione a zero emissioni, frutto di esperienze e applicazioni nei più importanti campionati mondiali di automobilismo.

Questo accordo segna un nuovo capitolo nella lunga storia di collaborazioni tra Marelli e Peugeot, sia nel campo del motorsport che in quello della produzione stradale. Questa nuova avventura tecnologica comune si propone ancora una volta di portare avanti l’evoluzione del gruppo motopropulsore e la mobilità verso soluzioni di elettrificazione intelligenti.

In virtù di questo accordo, Marelli otterrà anche lo status esclusivo di Partner ufficiale di Peugeot Sport che, oltre alla partnership tecnologica, prevede anche la collaborazione e i vantaggi reciproci nei settori della sponsorizzazione, del branding e del marketing.

Il fornitore sarà di nuovo orgogliosamente presente con il suo logo sulla livrea della Peugeot 9X8. Sarà anche applicato alle tute dei piloti, all’abbigliamento del team, nelle aree riservate ai partner ufficiali e negli altri strumenti di comunicazione.

Le dichiarazioni di Olivier Jansonnie e Riccardo De Filippi

Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Stellantis Motorsport, si è detto lieto di accogliere Marelli a bordo del progetto che riguarda l’hypercar 9X8. Il team collabora con Marelli da diversi anni e le loro équipe condividono la stessa passione e vocazione per l’eccellenza.

Questo progetto rappresenta una fantastica opportunità per unire le competenze e progettare, testare e correre insieme in pista con un nuovo motore elettrico innovativo e prestazionale che porterà la Peugeot 9X8 al successo.

Riccardo De Filippi, capo di Marelli Motorsport, ha invece dichiarato che l’intero team è entusiasta di questa nuova collaborazione con Peugeot Sport. Entrambi condividono un grande patrimonio e una tradizione tecnica nelle competizioni.

Ancora una volta hanno messo insieme tutte le loro competenze per spingere a limite le prestazioni di un’auto davvero unica ed estrema in modo sostenibile, con l’adozione della più avanzata tecnologia di propulsione elettrica sviluppata da Marelli.