Marelli: nominato un nuovo vicepresidente executive

Frank Huber è stato nominato Executive Vice President e presidente della divisione Automotive Lighting and Sensing di Marelli, assumendo il ruolo a partire dal 1° marzo 2024. La sua base operativa sarà situata a Reutlingen (Germania), dove contribuirà con la sua estesa esperienza nel settore automotive, specialmente nell’ambito dell’illuminazione per veicoli, a guidare gli ambiziosi piani di crescita dell’azienda in questo settore.

David Slump, presidente e CEO di Marelli, ha espresso entusiasmo per l’ingresso di Huber nel team, sottolineando l’importanza del business Automotive Lighting & Sensing per la crescita futura del marchio e le numerose opportunità emergenti legate alla personalizzazione dei veicoli.

Marelli: Frank Huber è il nuovo Executive Vice President del brand

Slump ha inoltre esteso un ringraziamento a Sylvain Dubois, che lascerà il suo ruolo in Marelli dopo oltre 18 anni di servizio, per la sua leadership e i significativi contributi apportati, sottolineando che rimarrà in azienda fino al 1° giugno per assicurare una transizione fluida.

Prima del suo arrivo in Marelli, Frank Huber ha ricoperto la posizione di presidente del business Aautomotive Seating a livello globale presso Forvia in Francia, dimostrando la sua capacità di guidare con successo divisioni chiave nel settore automotive.

La sua carriera include inoltre un ruolo significativo come CEO del settore Automotive Lighting e membro del Consiglio di Amministrazione presso Hella (Germania), oltre a vari ruoli di leadership in Cina, Stati Uniti e Messico, sempre nell’ambito dell’illuminazione. In precedenza, ha lavorato anche in McKinsey, Audi, Mercedes-AMG e Liebherr Aerospace.

La sua formazione comprende un Executive MBA dalla Harvard Business School, una laurea presso l’Università di Stoccarda e un PhD in Automotive Engineering, testimoniando la sua profonda conoscenza tecnica e gestionale nel settore automotive.