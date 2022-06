Peugeot 408: il suo arrivo segnerà la fine per la 508?

Nei giorni scorsi Peugeot ha presentato un modello atteso da tempo e di cui si parlava dallo scorso anno. Ci riferiamo alla nuova Peugeot 408 una via di mezzo tra una berlina rialzata ed un crossover che ha molto stupito per il suo design. A proposito di questo veicolo della casa automobilistica del Leone, più di qualcuno si è chiesto se il suo arrivo possa mettere definitivamente in pericolo l’esistenza della Peugeot 508.

Vita sempre più difficile per la Peugeot 508 con la nuova Peugeot 408

Del resto vari studi confermano che le berline tradizionali non hanno più posto nel mercato delle compatte, quindi è necessario cercare nuove formule. E i francesi l’hanno trovata con la nuova Peugeot 408. La forma della berlina è mantenuta, ma i francesi hanno scelto di aumentare l’altezza della carrozzeria dal suolo quel tanto che basta per convertire un modello che aspira ad essere uno dei best seller in un crossover e non interferire completamente con un un’altra delle loro galline della uova d’oro: la Peugeot 3008.

Ovviamente questo ha sollevato in molti anche un’altra domanda. Ci si è chiesti se questo modello darà il definitivo colpo del KO alla Peugeot 508. Ovviamente Peugeot non conferma né smentisce il futuro della 508, ma la verità è che, ad oggi, non ha un sostituto programmato seguendo l’approccio attuale e che il suo futuro sempre che ci sia un futuro, sarà irrimediabilmente elettrico.

Questa è l’unica soluzione per la sua sopravvivenza, anche se molto probabilmente la vettura sarà costretta anche a scalare una posizione in più in gamma e salire a un nuovo livello garantendosi un livello maggiore rispetto alla nuova Peugeot 408, perché questo modello avrà anche una variante elettrica confermata, la e-408 che arriverà alla fine del 2024.

