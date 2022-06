Peugeot: a luglio altre 8 concessionarie per auto elettriche in Brasile

Peugeot avrà altri otto concessionari abilitati per le auto elettriche a luglio in Brasile. In totale ci saranno dieci e-center in quel paese. Attualmente, la casa automobilistica del Leone che fa parte del gruppo Stellantis commercializza i modelli 100% elettrici e-Expert ed e-208 GT. Inoltre il produttore lancerà presto l’e-2008 GT.

Peugeot aprirà altri 8 e-center in Brasile per migliorare l’assistenza ai suoi clienti di auto elettriche

L’e-Expert e l’e-208 GT possono essere acquistati tramite il sito e-commerce di Peugeot o presso uno degli e-center. Ci saranno altri due punti a San Paolo, uno a Campinas e anche nelle città di Brasilia, Recife, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. Un totale di dieci punti con gli attuali e-Center di San Paolo e Rio de Janeiro.

Oltre al servizio, le attrezzature e la formazione per la qualificazione dei dipendenti per svolgere attività di vendita, revisione e riparazione di veicoli elettrici negli e-Center, sono differenziati. La qualità di questo servizio è essenziale affinché i clienti di Peugeot si sentano al sicuro e possano godere appieno dell’esperienza unica che i modelli offrono, sia come autovettura che come veicolo utilitario con particolare attenzione all’uso professionale.

Oltre alla Rete e-Center, i possessori di modelli elettrici Peugeot dispongono anche di un Call Center esclusivo, smaltimento batterie con certificato verde in partnership con Faarte tramite Rete Concessionaria e Assistenza Peugeot per tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. C’è anche una selezione di partner approvati per tutte le soluzioni di cui il cliente elettrico ha bisogno, come caricatori wall-box (tramite WEG) e spazi esclusivi con caricatori di ESTAPAR (l’Ecovagas).

Il piano di espansione degli e-center è solo una parte della solida strategia dell’offensiva di elettrificazione di Peugeot nel paese, con il movimento denominato MOVE TO ELECTRIC.

“Per noi stimolare la crescita dell’intero ecosistema che supporta la fornitura di veicoli elettrici è importante quanto lo stesso lancio di nuovi prodotti. Il nostro obiettivo è aumentare il nostro portafoglio di tram, ma per andare oltre questa offerta e servizio specializzato, offriamo anche soluzioni innovative in linea con le attuali esigenze di mobilità sostenibile e miglioramento nelle città”, commenta Felipe Daemon, Head of the Peugeot Brand in Sud America.

