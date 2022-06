Peugeot ha prodotto a Vigo nel 2021 un totale di 220.557 Peugeot 2008

Lo stabilimento Stellantis di Vigo in Spagna è uno dei più importanti per Peugeot nel mondo. Infatti nel 2021 sono state prodotte 220.557 Peugeot 2008, di cui il 12,2% della versione elettrica. Uno degli stabilimenti Stellantis più apprezzati al mondo per volume di produzione ed efficienza e una delle grandi scommesse per il futuro. Uno dei segreti di questo successo è il suo accesso al mare e la spettacolare logistica necessaria per trasportare via mare più di mezzo milione di auto all’anno.

A pieno regime, lo stabilimento globale di Vigo supererebbe facilmente il mezzo milione di veicoli prodotti in un anno. Il record di produzione è di 550.000 vetture nel 2007 e l’obiettivo è quello di raggiungere il record assoluto di capacità, che sarebbe di 650.000 unità l’anno, ma per raggiungere questo obiettivo non ci possono essere problemi con la fornitura di microchip o altri componenti.

In questo momento la fabbrica sta producendo al cento per cento, ma nel periodo accumulato da gennaio a maggio sono andate perse poco più di centomila unità di produzione, tanto che il 2022, logicamente, non sarà un anno record.

Joao Mendes, Direttore Generale di Peugeot in Spagna e Portogallo ha commentato con grande soddisfazione: “Più di un terzo delle Peugeot vendute in Spagna sono prodotte a Vigo. Il rapporto di Peugeot con Vigo risale al 1977 con la 504, poi la 505 e così via alcuni modelli fino ad arrivare alla 2008 e alla e-2008, che da Vigo viene esportata nel resto del mondo”.

Il mare è la porta di uscita più importante per la produzione dello stabilimento Stellantis di Vigo, stabilimento che attualmente lavora a pieno regime con una produzione di 2.300 auto al giorno, circa 493.000 auto all’anno, di cui il 75 per cento esce dalla fabbrica via mare, il 22% su strada e il 3% su rotaia.

