Peugeot espande la sua gamma elettrica in un importante mercato

Peugeot ha annunciato nelle scorse ore l’apertura di otto nuove concessionarie in Brasile, appositamente strutturate per la commercializzazione e il servizio post-vendita dei propri veicoli elettrici, gli e-Center.

Attualmente il marchio francese propone nel mercato brasiliano la sportiva Peugeot e-208 GT e il veicolo commerciale Peugeot e-Expert. Entrambi vengono proposti con un motore 100% elettrica e privi di emissioni di CO2.

Peugeot: e-208 GT ed e-Expert debuttano in nuove città del Brasile

I modelli sono facilmente acquistabili tramite l’e-commerce del brand o in uno degli e-Center. A partire da luglio, Peugeot amplierà questo servizio specializzato per gli EV in altri otto showroom in sei nuove città, per un totale di 10 e-Center in tutto il grande paese sudamericano.

Oltre alle due concessionarie esistenti a San Paolo e Rio De Janeiro, verranno inaugurati altri tre e-Center nello stato di SP, uno nella città di Campinas e due nella capitale San Paolo. Gli altri punti vendita saranno aperti nelle seguenti città: Recife, Brasilia, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis.

Oltre al servizio, le attrezzature e la formazione per la qualificazione dei dipendenti per svolgere attività di vendita, revisione e riparazione di veicoli elettrici negli e-Center sono differenziati. La qualità di questo servizio è essenziale affinché i consumatori Peugeot si sentano sicuri e possano vivere appieno l’esperienza unica che i modelli offrono, sia con le auto che con i veicoli commerciali, con particolare attenzione all’uso professionale.

Oltre alla rete e-Center, i possessori di modelli elettrici Peugeot dispongono anche di un Call Center esclusivo, smaltimento batterie con certificato verde in partnership con Faarte attraverso la rete di concessionarie e Assistenza Peugeot su tutto il territorio nazionale (attiva h24). C’è anche una selezione di partner approvati per tutte le soluzioni di cui il cliente elettrico ha bisogno, come wallbox (tramite WEG) e spazi esclusivi con caricatori di Estapar (l’Ecovagas).

L’offensiva Move To Electric si estende in nuove città

Il piano di espansione degli e-Center è solo una parte della solida strategia dell’offensiva di elettrificazione di Peugeot nel paese, con il movimento denominato Move To Electric.

Felipe Daemon, capo di Peugeot Sud America, ha detto che per il marchio francese stimolare la crescita dell’intero ecosistema che supporta la fornitura di veicoli elettrici è importante quanto lo stesso lancio di nuovi prodotti. Punta ad aumentare il suo portafoglio di veicoli elettrici, ma va oltre questa offerta e servizio specializzato, offrendo anche soluzioni innovative in linea con le attuali esigenze di mobilità sostenibile e miglioramento delle città.

Peugeot partecipa anche alla prima edizione dell’Urban Mobility Park (PMU), organizzato da Estadão e Connected Smart Cities. Nei giorni 23, 24 e 25 giugno il pubblico potrà conoscere e guidare la Peugeot e-208 GT, il Peugeot e-Expert e i veicoli elettrici di altre case automobilistiche.

Con veicoli in esposizione, un’esperienza di test drive, attività interattive e molto altro, l’evento che si svolge presso il Memorial da América Latina a São Paulo (SP), ha l’ingresso gratuito previa registrazione tramite il sito web.

Peugeot e-208 GT

Veloce, magnetica e divertente da guidare, la e-208 GT è un veicolo da turismo dalla vocazione sportiva. Combina prestazioni, robustezza, tecnologia ed elettrificazione ad alto valore aggiunto in un unico veicolo, che consente di soddisfare tutti i gusti e le preferenze dei consumatori.

All’esterno, linee pure formano una silhouette audace e sportiva, con un sottile equilibrio tra forza e morbidezza. Il frontale è immediatamente identificabile con l’accensione dei fari Full LED nella parte inferiore, che rimanda allo sguardo felino dai denti a sciabola.

Sotto il cofano c’è un motore con una coppia immediata di 260 Nm e 136 CV (100 kW). La Peugeot e-208 GT accelera da 0 a 100 km/h in soli 8,3 secondi. Con una batteria da 50 kWh, il modello è in grado di percorrere fino a 340 km con una singola ricarica nel ciclo WLTP.

Peugeot e-Expert

Il Peugeot e-Expert propone molta versatilità e autonomia, porta il concetto di comfort nella categoria a un livello molto più alto, dal benessere a bordo alla tranquillità nell’efficienza. L’e-Expert garantisce questa maggiore dimensione di comfort, con l’assenza di rumore e vibrazioni e una guida fluida.

Un mezzo pratico, facile da ricaricare con 6,1 m³ di volume utile e 1000 kg di carico utile, uniti a bassi costi di manutenzione. A tutto questo si aggiungono le qualità ereditate dalla versione a combustione interna, con ancora più tecnologia e dotazioni a bordo.

Il veicolo commerciale leggero a zero emissioni dispone di una batteria agli ioni di litio da 75 kWh in grado di garantire fino a 330 km di autonomia nel ciclo WLTP. Il motore elettrico del Peugeot e-Expert genera 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia immediata.