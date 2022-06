Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio: ecco da cosa dipende il suo arrivo

Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio è un modello di cui si parla da quando si è saputo che questo veicolo sarebbe arrivato sul mercato negli scorsi anni. In tanti si sono domandati se il nuovo SUV di segmento C del Biscione ad un certo punto avrebbe avuto anche una versione ad alte prestazioni. Se in un primo momento questa possibilità era sembrata da escludere, successivamente alcuni dirigenti dello storico marchio milanese, soprattutto in Nord America, sono sembrati molto più possibilisti a proposito di questa eventualità.

Ecco da cosa dipende l’arrivo sul mercato in futuro di una nuova Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio

Dell’arrivo di Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio è tornato a parlare il numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato, il quale nel corso di una intervista recente ha detto come stanno esattamente le cose. Il francese ha dichiarato che inizialmente un modello di questo tipo non era previsto per Tonale, che non sarebbe stato concepito come un modello per versioni ad alte prestazioni ma come un veicolo di transizione verso la nuova era elettrica del Biscione.

Tuttavia Imparato ha detto che non esclude al 100 per cento che in futuro una Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio possa arrivare. Molto dipenderà da quella che sarà l’accoglienza che i numerosi fan della casa milanese daranno al nuovo modello. Se le richieste saranno elevate e superiori alle aspettative allora è probabile che Alfa Romeo decida di espandere la gamma del SUV portando sul mercato altre versioni, tra cui appunto una top di gamma Quadrifoglio.

Se però le cose non dovessero andare così, beh allora in quel caso sarà molto difficile vedere un Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio. Questo ovviamente non significherebbe rinunciare del tutto alla gamma Quadrifoglio che comunque tornerà di certo con altri modelli futuri più idonei per le loro caratteristiche ad avere una versione ad alte prestazioni. Tra questi ad esempio la futura GTV, l’E-SUV che arriverà nel 2027, la nuova Giulia e anche la seconda generazione di Stelvio.

Dunque tutto dipenderà da come andranno le cose sul mercato per Alfa Romeo Tonale. Se il SUV come si spera avrà un successo strepitoso allora una versione Quadrifoglio potrebbe pure arrivare. A proposito delle caratteristiche che avrebbe, sicuramente il motore avrebbe una potenza superiore ai 300 cavalli. Inoltre qualche forma di ibridazione non è da escludere. Per il resto il veicolo avrebbe le tipiche caratteristiche estetiche di una vettura della gamma Quadrifoglio.

Qui vi mostriamo un render che prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa vettura qualora Alfa Romeo decidesse per davvero di portarla sul mercato. Certamente si tratta di un’ipotesi ben riuscita che sul web sta riscontrando il gradimento di molti tra i fan del Biscione. Vedremo dunque nei prossimi mesi che notizie arriveranno in proposito.

