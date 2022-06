Alfa Romeo Tonale è pronto per il debutto nel Regno Unito

Il Goodwood Festival of Speed 2022 vedrà il nuovo Alfa Romeo Tonale fare il suo debutto nel Regno Unito prendendo parte alla celebre cronoscolata. Sabato 25 giugno, il Tonale percorrerà le famose 1,16 miglia guidato dal pilota di Formula 1 Zhou Guanyu. In questa occasione, Alfa Romeo presenterà agli appassionati anche le nuove Giulia e Stelvio Estrema, le prime serie speciali globali del marchio.

Il Tonale è il primo C-SUV elettrificato progettato dal Biscione ed è il modello che simboleggia la metamorfosi del marchio proiettandolo in una nuova era. Il sistema di elettrificazione è stato concepito per essere al servizio del brand e del suo DNA, offrendo un’autentica esperienza di guida ibrida, fedele alla dinamica di guida di una vera Alfa Romeo grazie a soluzioni tecniche specifiche.

Alfa Romeo Tonale: il primo C-SUV elettrificato del Biscione debutta la Festival of Speed 2022

L’Alfa Romeo Tonale è il modello più tecnologico di sempre. È il primo veicolo in assoluto a essere dotato di un certificato digitale NFT, un primato nel settore automotive, di una connettività ai massimi livelli e di un innovativo sistema di infotainment, progettato per offrire aggiornamenti via OTA e l’integrazione con Amazon Alexa.

Al volante del Tonale ci sarà il primo pilota cinese nella storia della F1, Zhou Guanyu. Dopo l’ottimo debutto nella sua prima stagione, che lo ha visto conquistare punti già nella gara d’esordio, ha realizzato il suo miglior piazzamento in Canada lo scorso fine settimana. Guanyu incontrerà a Goodwood i fan del motorsport, raccogliendo il calore di tutti gli appassionati presenti al Festival of Speed, uno tra i più iconici eventi motoristici al mondo.

Anche la serie speciale Estrema farà il suo debutto nel Regno Unito e i visitatori potranno scoprirla presso lo stand di Alfa Romeo. La Giulia e lo Stelvio in versione Estrema rappresentano le prime serie speciali a livello mondiale e incarnano la massima espressione in termini di raffinatezza tecnica e dinamica di guida tipiche dello storico marchio di Arese.

Fedeli alle radici del marchio, sono state concepite per un’esperienza di guida sportiva, posizionandosi al vertice della gamma: l’anima del Quadrifoglio in un’auto per tutti i giorni. Parliamo di auto destinate ad un cliente attento a soluzioni tecniche d’eccellenza, in grado di creare una vera e propria simbiosi con la vettura.

Tra le caratteristiche proposte dall’edizione speciale Estrema spiccano le sospensioni attive e il differenziale autobloccante di serie. L’utilizzo della fibra di carbonio conferisce maggiore leggerezza e un’elevata attitudine sportiva.