Jeep Compass: debutta in Corea versione rinnovata

Giovedì Jeep ha introdotto il nuovo SUV Jeep Compass nel mercato coreano, parzialmente rinnovato dopo quattro anni. Il SUV compatto ha un design più moderno, prestazioni di guida più forti e migliori opzioni di sicurezza, ha affermato Jake Aumann, amministratore delegato di Stellantis Korea durante una conferenza stampa giovedì.

Il cambiamento più notevole è la griglia anteriore a sette slot e i fari a LED più sottili. Il mercato di riferimento sono i giovani coreani, ha affermato la società. Dotata di un motore a benzina da 2,4 litri, Jeep Compass può generare un massimo di 175 cavalli. La capacità del bagagliaio è di 770 litri, che si espande a 1.693 litri quando il sedile posteriore è ripiegato, rendendolo perfetto per i campeggiatori, ha affermato la società.

“L’ultimo SUV Jeep Compass ha interni splendidamente ridisegnati che, con una serie di comode caratteristiche e tecnologie di sicurezza, cattureranno l’attenzione delle nuove generazioni”, ha affermato Billy Hayes, vicepresidente senior delle vendite e del marketing per l’India-Asia Pacifico regione a Stellantis. “È più premium che mai, rivaleggiando con qualsiasi altra nella sua classe. La nostra nuova Compass ha già dimostrato la sua credibilità e il suo successo nelle vendite in paesi diversi come India, Giappone, Stati Uniti e Australia”.

Il prezzo del modello parte da 51,4 milioni di won ($ 39.500), con tre versioni disponibili a seconda delle specifiche. Jeep ha venduto 10.449 auto in Corea lo scorso anno. Stellantis Korea prevede di lanciare sei nuovi modelli in Corea nella seconda metà.

Ricordiamo che il gruppo automobilistico è stato costituita l’anno scorso da una fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e il Gruppo PSA e ha 14 marchi, tra cui Chrysler, Jeep, Maserati, Peugeot e Citroen. Stellantis vende quattro marchi in Corea: Jeep, Peugeot, DS e Citroen. Il gruppo automobilistico non fa mistero di puntare forte su questo mercato per il futuro.

