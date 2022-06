Jeep Baby SUV: tutti i segreti del nuovo modello

Dopo diversi anni di indiscrezioni e fughe di notizie su una nuova Jeep Baby SUV, questa volta sembra che il debutto sia ormai vicino. Nei giorni scorsi, come vi abbiamo mostrato, alcuni media internazionali hanno già pubblicato le prime foto spia del modello in marcia nell’ultima fase di test. E non ci sono dubbi: questa è una nuova Jeep più piccola che si collocherà nella gamma al di sotto dell’attuale Renegade. Questo veicolo dovrebbe misurare intorno ai 415 cm di lunghezza.

Jeep baby SUV: ecco tutti i segreti del nuovo modello il cui debutto sembra ormai imminente

Jeep lancerà questo nuovo piccolo SUV basato sull’attuale architettura eCMP del Gruppo Stellantis (prima di PSA), un’architettura su cui si basano modelli come Opel Mokka-e, Peugeot e-2008 o DS 3 Crossback E-Tense. Tuttavia, le ultime informazioni suggeriscono che non sarà costruita nello stesso stabilimento dei modelli francesi, ma a Tychy in Polonia, insieme alla nuova Fiat 500X e ad Alfa Romeo Brennero.

Nonostante sia stato fino ad ora sempre avvistato con vistosi camuffamenti, il nuovo Jeep Baby SUV mostra già un’estetica robusta, con sbalzi molto corti e una silhouette molto atletica. Sarà indubbiamente riconoscibile come una Jeep, ma soprattutto si distinguerà per la varietà di autonomia e di motorizzazioni, visto che dovrebbe includere anche una variante EV 100% elettrica.

Questa nuova Jeep Baby SUV elettrica potrebbe quindi avere un unico motore elettrico in grado di produrre circa 100 kW di potenza equivalenti a 136 CV, con una batteria da 50 kWh di capacità. La vettura porterebbe sul mercato anche versioni a benzina, diesel e ibride, associate a cambi manuali o automatici, in questo caso a 8 rapporti.

Secondo le ultime informazioni pervenute dai soliti bene informati, questo nuovo Jeep baby SUV potrebbe debuttare già prima della fine dell’anno, magari con sviluppo e lancio in esclusiva per l‘Europa. Per via delle sue dimensioni, il mercato nordamericano, in linea di principio, sembrava da escludere anche se il brand non lo ha ancora confermato e potrebbero esserci sorprese al riguardo. probabile l’arrivo di questo veicolo con qualche modifica anche in Sud America e India.

