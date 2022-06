Peugeot 408 e Citroën C4 X: imminente il debutto

La fine di questo mese di giugno 2022 dovrebbe rappresentare un momento davvero importante per il gruppo Stellantis, la società nata dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles. Il gruppo presenta due nuovi modelli, mescolando generi, che verranno presentati nei prossimi giorni.

Peugeot 408 e Citroen C4 X: le due vetture stanno per essere presentate

Da un lato, la Peugeot 408 la cui produzione sarà francese, e dall’altro la Citroën C4 X che sarà prodotta in Spagna. La nuova Peugeot è un mix tra un SUV, una berlina e un coupé. Misurerà quasi 4,70 metri, ovvero 25 cm in più rispetto alla nuova Peugeot 308.

Finora sono state svelate solo fotografie con camouflage, ma sappiamo già che sarà una berlina fastback dinamica e rialzata con ruote larghe, che sarà prodotta a Mulhouse nel Basso Reno, e in Cina in esclusiva per quel mercato.

La presentazione ufficiale avverrà mercoledì 22 giugno. Il suo prezzo sarà rivelato prossimamente e le prime consegne avverranno nel mese di gennaio del 2023. Le sue auto di prova hanno percorso quasi 1,1 milioni di chilometri su tutte le strade possibili e in condizioni estremamente diverse.

La nuova Citroën C4 X dovrebbe essere presentata ufficialmente il 29 giugno, per la commercializzazione tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Sarà prodotta a Villaverde, nella periferia di Madrid per l’Europa, oltre che in Cina per il Mercato locale.

Anche qui la futura “C4X”, il cui nome resta da confermare, è un modello “ibrido”, una berlina rialzata stile SUV coupé. Prenderà buona parte della C4 fino alle porte posteriori ma offrirà una parte posteriore completamente diversa. Questo modello che qui vi mostriamo in un recente render dovrebbe avere una lunghezza di circa 4,60 metri.

