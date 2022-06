Jeep Gladiator: il pick-up perfetto per affrontare l’estate

Il Jeep Gladiator è la vettura ideale per chi vuole vivere le proprie emozioni e libertà, scoprire le infinite possibilità dell’estate e trascorrerla all’insegna del puro divertimento abbracciando lo stile di vita di Jeep, in ossequio al celebre claim Go Anywhere, Do Anything.

In oltre 80 anni di storia, la casa automobilistica americana ha aperto nuove strade e ha inaugurato nuovi segmenti e nuove tecnologie, con la prima produzione in serie di veicoli 4×4 e con il lancio del primo SUV nel 1949.

Jeep Gladiator: il pick-up lifestyle per vivere l’estate senza pensieri

Il primo pick-up risale invece al 1947 e oggi il Gladiator rappresenta un’evoluzione del concetto originario: un mezzo concepito per il lavoro abbina oggi alla natura professionale una vocazione lifestyle, diventando il partner perfetto per attività e avventure fuori dall’ordinario.

L’ultima generazione del modello condivide il DNA con la Jeep Wrangler in termini di impareggiabile capability all terrain e libertà di guida open air. I suoi caratteristici stilemi lo rendono uno strumento unico per vivere pienamente l’outdoor.

Allo stesso tempo, si tratta di un modello che è stato specificamente progettato e ingegnerizzato per essere al 100% un pick-up e consentire di poter andare ovunque e fare qualunque cosa grazie a contenuti tecnologici avanzati, un motore potente ed efficiente e praticità e flessibilità del trasporto di carico.

Il Jeep Gladiator è letteralmente in grado di muoversi ovunque ed è prestazionale e capiente. La sua portata massima è pari a 565 kg mentre la sua capacità di traino arriva a 2721 kg. L’area di carico è rivestita con un materiale antiscivolo e dotata di sistema di illuminazione a LED, presa di corrente esterna impermeabile da 230V (disponibile come optional) e robusti fermi integrati.

Il cassone propone un volume di carico pari a 1005 litri, è lungo più di 1,5 metri a ribaltina chiusa, supera i 2 metri a ribaltina aperta e propone una larghezza di 1,44 metri. Questi dati sottolineano come il Gladiator sia capace di rispondere a qualunque tipo di esigenza.

Alla base c’è un telaio a longheroni (body-on-frame)

Grazie al telaio a longheroni e alle sospensioni a cinque punti di ancoraggio, il veicolo garantisce capacità 4×4 di riferimento, assicurando al contempo comfort di guida su strada e un’elevata sicurezza per gli occupanti.

Il design a longheroni utilizza materiali e tecniche ingegneristiche avanzatissime per risultare leggerissimo e al contempo rigido e resistente. Il telaio in acciaio ad alta resistenza è 78,7 cm più lungo di quello della Jeep Wrangler a quattro porte mentre il passo è più lungo di 49,2 cm.

Quest’ultima caratteristica, in abbinamento al posizionamento del cassone in posizione arretrata rispetto alla linea di mezzeria dell’assale posteriore, consente di ottenere una migliore distribuzione del peso e una guida più fluida durante il trasporto di carico.

Ha il design inconfondibile del marchio di Stellantis

A tutto questo si aggiunge l’inconfondibile design di Jeep, caratterizzato da linee scolpite e tradizionali tratti stilistici che hanno reso il brand un’icona a livello globale, oltre agli elementi funzionali che da sempre caratterizzano la Wrangler.

In particolare, abbiamo dei fari circolari, una griglia a sette barre, dei passaruota trapezoidali, delle cerniere a vista e numerose soluzioni possibili per vivere l’avventura open air senza problemi. Ciò viene dimostrato dalle diverse combinazioni tra parabrezza e copertura superiore che consentono al cliente infinite possibilità di configurazione: hard top a tre pannelli, soft top e senza tetto.

Il Jeep Gladiator condivide il DNA con la Wrangler anche in termini di impareggiabile capability all terrain grazie alla trazione Selec-Trac, agli assali Dana 44 di terza generazione e alle dotazioni specifiche per l’off-road.

Infine, di serie abbiamo fari anteriori e posteriori e fendinebbia a LED con luce bianca estremamente nitida, un impianto audio Alpine con subwoofer, uno speaker wireless portatile ricaricabile in marcia e completamente impermeabile, il sistema di infotainment Uconnect, il supporto Apple CarPlay e Android Auto, un display touch da 8.4 pollici e diversi sistemi di sicurezza, fra cui cruise control adattivo, retrocamera ParkView con griglia dinamica e monitoraggio dell’angolo cieco.