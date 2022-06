Maserati annuncia partnership con North Sails Apparel

All’ultima edizione di Pitti Uomo, due titani della terra e del mare si incontrano per la prima volta in una collaborazione pionieristica, che unisce l’eredità con l’innovazione e l’etica orientate al futuro. Maserati, leader visionario dell’industria automobilistica, collabora con North Sails Apparel per lanciare una capsule collection che comprende una selezione di prodotti progettati attorno ai valori condivisi di esclusività, responsabilità e prestazioni.

Maserati e North Sails Apparel insieme al Pitti Uomo

Le due società hanno una lunga storia nell’utilizzo dell’ingegneria avanzata per sviluppare prodotti ad alte prestazioni sia dentro che fuori dall’acqua, presentati in questa collezione. I capi sono sviluppati con materiali del futuro, dal cotone organico e riciclato al Gore-Tex Infinium ottimizzato per le prestazioni. I pezzi chiave – dai gilet ibridi a un aggiornamento aggiornato alla classica polo e una giacca progettata per facilità di movimento – catturano le tecnologie più rilevanti e avanzate disponibili.

Traspirabilità, permeabilità all’aria e durata sono stati fattori chiave nello sviluppo di questa collezione. Composta da blu navy intenso, bianco frizzante, nero audace, grigio alba, mescolati al blu elettrico e all’inconfondibile giallo Maserati, la tavolozza dei colori è raffinata e distinta.

“North Sails Apparel è impegnata a collaborare con Maserati per creare collezioni esclusive che mostrino il nostro impegno per l’innovazione e le prestazioni”, ha affermato Marisa Selfa, CEO di North Sails Apparel.

Dal canto suo Davide Grasso, amministratore delegato della casa automobilistica del tridente, ha commentato: “Maserati è innovativa per natura e guarda al futuro. La partnership con North Sails sottolinea lo stretto legame tra la nostra azienda, le prestazioni dinamiche e l’innovazione tecnologica”. Questa collezione è tecnicamente innovativa, con prodotti che rispettano anche l’ambiente, rafforzando il motto del marchio “Abbraccia lo spirito dell’oceano”.

