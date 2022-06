Maserati presenta l’esclusiva MC20 Cielo PrimaSerie

Maserati celebra il lancio della versione cabrio della MC20 introducendo una Cielo in edizione limitata. Si chiama MC20 Cielo PrimaSerie e ne verranno realizzate solo 65 unità. Per distinguerla dalla Cielo standard, la PrimaSerie è dotata di elementi esterni e interni distintivi.

Maserati MC20 Cielo PrimaSerie è la versione in edizione limitata del nuovo modello

La PrimaSerie è rifinita con vernice Acquamarina a tre strati. Secondo Maserati, la PrimaSerie sfrutta la potenza di Nettuno. Parlando del famoso tridente, i famosi badge Maserati sono rifiniti in oro bianco opaco e hanno il logo PrimaSerie inciso a laser. Per completare il look in edizione limitata, questa MC20 Cielo PrimaSerie è dotata di serie di cerchi in lega forgiata da 20 pollici in un colore che contrasta magnificamente con la carrozzeria azzurra.

All’interno, viene fornita di serie con sedili in pelle Ice Alcantara con cuciture Aquamarina. Anche il motivo sui sedili è unico per questa vettura e il logo PrimaSerie è cucito sui poggiatesta. Gli interni chiari contrastano piacevolmente con le finiture in fibra di carbonio e il cruscotto nero.

La caratteristica più sorprendente di quest avettura è probabilmente l’emblema del tridente dipinto sulla copertura del tonneau che nasconde il tetto. Sotto la copertura, notiamo lo stesso tetto in vetro a cristalli liquidi a dispersione polimerica della normale MC20 Cielo che può passare da trasparente a opaco premendo un pulsante. Gli aggiornamenti estetici finiscono qui.

Meccanicamente, l’auto è la stessa della Cielo standard. La vettura ha il V6 biturbo Nettuno di Maserati che produce 630 cavalli. Maserati afferma che può raggiungere una velocità di 100 km/h in 2,9 secondi.

Poiché MC20 Cielo è costruita attorno a una vasca in carbonio, non perde nulla della rigidità strutturale dell’MC20 coupé. E per quanto riguarda il peso, questa pesa solo 65 kg in più della versione normale. Non sono stati ancora resi noti i prezzi di questa versione in edizione limitata.

