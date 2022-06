Ferrari: il CEO Vigna svelerà giovedì il nuovo piano aziendale

A nove mesi dalla sua nomina, Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, sarà atteso questa settimana per spiegare come la casa automobilistica del cavallino rampante intende confermare la sua posizione di leader nel mercato delle auto di lusso in un settore che va sempre più verso la mobilità elettrica.

Ferrari: giovedì il CEO Vigna svelerà il futuro del cavallino rampante

Giovedì 16 giugno, la casa automobilistica di Maranello svelerà il suo tanto atteso piano industriale, per entrare nella nuova era della mobilità più pulita, silenziosa ed elettrica. Questa è una sfida particolare per produttori del calibro di Ferrari, che ha costruito il suo marchio nel corso dei decenni perfezionando i motori ruggenti e super potenti che guidano le sue auto.

Veterano della tecnologia con 26 anni di esperienza nel settore dei semiconduttori, Vigna, che ha iniziato in Ferrari lo scorso settembre, ha il compito di coniugare innovazione e tradizione. Ferrari ha già presentato quattro modelli ibridi e ha promesso che la sua prima vettura completamente elettrica arriverà nel corso del 2025.

La casa automobilistica del cavallino rampante ha affermato che le partnership strategiche saranno fondamentali per accedere alle nuove tecnologie tenendo sotto controllo le spese in conto capitale. L’azienda dovrebbe rivelare le aree rilevanti per nuove partnership, che potrebbero svilupparsi sulla falsariga di un legame esistente con la britannica Yasa, ora parte di Mercedes, che sta fornendo tecnologie per la trazione elettrica per i modelli ibridi di Ferrari.

Ricordiamo inoltre che la casa italiana in questi mesi svelerà un modello molto importante per il suo futuro e cioè il primo SUV della sua storia: Ferrari Purosangue. Vedremo dunque che novità arriveranno dal produttore di auto di lusso nei prossimi giorni.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale, Ferrari SF90 Versione Speciale: le migliori news della settimana