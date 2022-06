Petromin lancia la prima Jeep Lounge a livello globale

Petromin Corporation, il distributore del marchio Jeep in Arabia Saudita, ha ufficialmente lanciato la prima Jeep lounge a livello globale, offrendo un’esperienza di vendita al dettaglio unica incentrata sul concetto di primo cliente. Petromin è anche distributore per Chrysler, Dodge, RAM, Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Fiat Professional e MOPAR per Stellantis nel Regno dell’Arabia Saudita.

Lancia in Arabia Saudita la prima Jeep Lounge a livello globale

La Jeep lounge si trova nell’Atelier La Vie, nel quartiere più famoso ed elegante di Jeddah. Costruito con una fusione di temi, avventura, moderno ed esperienziale, il Jeep Lounge si rivolge ai diversi clienti di Jeddah, da un semplice posto dove possedere una Jeep, scattare una foto o rilassarsi davanti a una tazza di caffè, il Jeep lounge serve tutti.

Interrompe anche il tradizionale coinvolgimento del mercato automobilistico, consentendo alle persone di immergersi nel marchio anziché limitarsi a effettuare una transazione.

Kalyana Sivagnanam, Group CEO di Petromin Corporation, ha dichiarato: “Con l’apertura della Jeep Lounge, Petromin ha alzato il livello per i futuri lanci di automobili nella regione. La maggiore esperienza del cliente e la penetrazione del marchio che raggiungeremo per Jeep attraverso questo esercizio dimostrano che stiamo applicando i più elevati standard di qualità e affidabilità a tutti i marchi dell’azienda.

“Questo lancio indica che siamo impegnati a rafforzare la nostra impronta sulle aspirazioni in evoluzione della società saudita, in particolare delle giovani generazioni del paese. Questi obiettivi sono anche strettamente allineati agli obiettivi di Saudi Vision 2030”.

La Jeep Lounge riflette un approccio incentrato sul marchio convergente con un punto vendita interattivo e coinvolgente. È consapevole del suo pubblico di destinazione e offre un’esperienza di “immersione nello stile di vita”. Offrendo interni con ambienti ospitali e un Jeep Cafe instore che offre bevande esclusive per visitatori, clienti e membri.

Una delle caratteristiche principali della Lounge sarà anche un’area attività. A consentire un soddisfacente viaggio del cliente in ogni fase di questa esperienza immersiva saranno rappresentanti e consulenti dei clienti qualificati, formati e multilingue con un alto grado di conoscenza del prodotto unito a competenze in comunicazione, tecnologia e vendita.

Commentando il lancio storico, Patrick Conway, amministratore delegato di Petromin-Stellantis, ha dichiarato: “La Jeep è un marchio di lifestyle e la Jeep Lounge è un’estensione di questo stile di vita. Jeep definisce, perfeziona e migliora la vita, gli amori e gli hobby di coloro che interagiscono con essa, offrendo al contempo una proposta di valore che incoraggia tutti a partecipare. ”

“Jeep è intessuta nel tessuto culturale e nelle tradizioni del regno, tramandata da una generazione all’altra, apprezzata e apprezzata per renderla un’automobile iconica per lo stile di vita della regione. Petromin è orgogliosa di supportare il marchio e di essere d’accordo con i valori dell’innovazione uniti alla sua eredità e tradizione che delineano anche l’etica della nostra azienda”.

La Jeep Lounge sarà il caratteristico “spazio aperto al coperto” di Jeddah per la comunità Jeep e i fan per promuovere l’impegno per i futuri e attuali proprietari di Jeep che riflettono lo spirito di libertà, avventura, autenticità e passione che sono indelebilmente legati al marchio Jeep.

Il carattere della Jeep Lounge posiziona in modo unico la personalità energica del marchio. Una struttura moderna, fresca e coerente, che rappresenta la classe, ma fornisce accessibilità a tutti, mette in evidenza i centri clienti che sono posizionati come “centri di coinvolgimento” invece di un convenzionale showroom di automobili.

