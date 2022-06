DS 3 Crossback Facelift: nuove foto spia

DS Automobiles sta lavorando a un aggiornamento di metà carriera per il membro più piccolo della sua gamma: il DS 3 Crossback. I fotografi spia hanno avvistato un prototipo del piccolo SUV che nascondeva la sua zona anteriore ridisegnata sotto un sottile strato di mimetica.

Potrebbe non sembrare molto tempo fa, ma la vettura di DS Automobiles ha debuttato a settembre 2018. Quattro anni dopo, il modello francese è pronto per un restyling per rimanere rilevante rispetto ai suoi concorrenti più recenti nel segmento B-SUV.

Nuove foto spia del restyling di DS 3 Crossback

La DS 3 Crossback rinnovata manterrà il suo stile eccentrico, con gli aggiornamenti incentrati sulla parte anteriore. La forma dei fari a LED sembra identica, ma i DRL verticali montati sul paraurti ottengono un design a due strisce ispirato alla nuova DS 4 hatchback/crossover compatto.

Sembra anche avere una griglia più grande che ora è collegata alla presa del paraurti inferiore. Il profilo e l’estremità posteriore del prototipo sono completamente scoperti e non presentano differenze rispetto all’attuale modello.

Tuttavia, DS potrebbe aggiungere una nuova grafica a LED sui fanali posteriori, nuovi design delle ruote e una nuova tavolozza di colori per ravvivare il SUV rinnovato. Le lievi modifiche esterne saranno probabilmente seguite da alcuni aggiornamenti tecnologici all’interno della cabina in stile premium.

La DS 3 Crossback condivide l’architettura CPM / eCMP con la Peugeot 2008 e la Opel Mokka, essendo una proposta leggermente più premium rispetto ai suoi fratelli. Il modello è attualmente disponibile con il turbo benzina 1.2 Puretech, il turbodiesel 1.5 BlueHDi e con un propulsore completamente elettrico con l’emblema E-Tense.

Il modello rinnovato disporrà sicuramente di varianti a benzina ed EV, con la prima che probabilmente beneficerà di un sistema mild-hybrid per ridurre le emissioni e il consumo di carburante. Il DS 3 Crossback aggiornato dovrebbe essere lanciato in Europa nel corso del prossimo anno.

Ti potrebbe interessare: Ds Automobiles: i conducenti di auto elettriche sono meno stressati